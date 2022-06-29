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Песков назвал хамством высказывания министра обороны Британии о Путине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Высказывания британского министра обороны Бена Уолесса о президенте РФ Владимире Путине — это хамство, которое бросает тень на Великобританию. Об этом 29 июня заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«К сожалению, здесь мы видим низкий уровень и личной, и политической культуры. Такое хамство, а иначе это не назовешь, бросает тень на страну, которую он представляет. Этот министр, опять же к сожалению, не одинок в своем агрессивном бескультурье. Видим и других таких. Они не могут решать проблемы. Они их только создают», — сказал он ТАСС, комментируя слова Уоллеса.

Ранее, 4 апреля, министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что высказывание президента США Джо Байдена, назвавшего Путина военным преступником, говорит о том, что у американских политиков не всё хорошо с совестью. Он напомнил, что американские власти стояли за вторжением в Сирию и Ливию.

До этого, 26 марта, завершая свое европейское турне, Байден выступил в Варшаве по ситуации на Украине. Американский лидер снова допустил оскорбительные заявления в адрес президента России, а затем заявил, что тот якобы «не может оставаться у власти». Президент США также добавил, что российская спецоперация по защите Донбасса «никогда не станет победной».

В Кремле неоднократно подчеркивали, что странно слышать жесткие выражения от главы государства, который призывал бомбить Югославию и от бомб которого погибли сотни тысяч человек во всем мире.

В связи с негативными высказываниями Байдена в адрес Путина послу США в России Джону Салливану 21 марта была вручена нота протеста.

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