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Москва выразила протест послу Британии из-за санкций в отношении журналистов

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Послу Великобритании в РФ Деборе Броннерт был выражен протест в связи с принятием Лондоном санкций в отношении ряда российских журналистов. Об этом 6 мая сообщила пресс-служба МИД РФ.

«Распространение ограничительных мер на российских медиаоператоров и отдельных журналистов только лишь за то, что их освещение и трактовка происходящих в мире событий не согласуется с западными лекалами, вновь наглядно подтверждает двуличие и цинизм британских политиков, для которых такое понятие, как свобода СМИ, — не более чем инструмент решения конъюнктурных задач», — заявили в ведомстве.

Ранее «Известия» показали, как британский дипломат прибыла в МИД РФ.

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4 мая Лондон ввел санкции против ряда российских СМИ и журналистов за освещение событий на Украине. Так, меры, подразумевающие запрет на въезд в страну и заморозку банковских счетов в случае их обнаружения, введены на некоторых военных корреспондентов ВГРК и «Комсомольской правды». Также санкции наложили на информационное агентство «ИнфоРос», сайт SouthFront и издание «Фонд стратегической культуры».

8 апреля шесть журналистов из России попали под персональные санкции Евросоюза.

31 марта Великобритания ввела ограничения против МИА «Россия сегодня», телеканала RT и его гендиректора Алексея Николова, руководителя агентства Sputnik Антона Анисимова и ведущего ВГТРК Сергея Брилева. Кроме того, в санкционный список попал глава «Газпром-медиа» Александр Жаров.

15 марта Великобритания расширила очередной пакет санкций против России. Новые ограничения введены в отношении 350 физических лиц и организаций, зарегистрированных в РФ. В черный список Лондона также попали телеведущие Владимир Соловьев, Ольга Скабеева, Тигран Кеосаян, Антон Красовский, политик и писатель Захар Прилепин.

Подобные санкции стран Запада последовали в ответ на проводимую РФ операцию по защите мирных жителей Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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