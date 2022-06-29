Захарова обвинила главу МО Британии в клевете и распространении фейков

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду, 29 июня, обвинила министра обороны Великобритании Бена Уоллеса в клевете и распространении фейков в ответ на слова о ней.

«А что происходит с британским правительством? Почему их так заводит гендерно-половая тема сегодня?<...> Британский министр Уоллес, если Вы не хотите на весь мир прослыть конченым лгуном, приведите хоть один пример того, как я «еженедельно угрожаю забросать всех ядерными бомбами». Учитывая, что Вы не найдете ни одной цитаты, я сразу обвиняю Вас в клевете и распространении фейков», — написала она в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день Уоллес высказался о Захаровой.

«[Захарова] Делает свои заявления каждую неделю, угрожая уничтожить всех ядерным оружием», — приводит его слова агентство Bloomberg.

Днем ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия не начала бы спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, если бы президент России Владимир Путин «был женщиной, кем он, очевидно, не является». Британский премьер-министр также назвал действия российского лидера в отношении Украины «идеальным примером токсичной маскулинности».

В свою очередь, Захарова заявила, что заявление Джонсона является «фантазией с испариной». В этот же день слова Джонсона также прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, назвав главу британского кабмина мечтой психолога Зигмунда Фрейда для исследований.

17 июня Путин заявил, что спецоперация стала вынужденным действием со стороны России. Российский лидер подчеркнул, что РФ не согласна забыть о кровавом госперевороте на Украине в 2014 году и в нем причина сегодняшних проблем.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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