Реклама
Прямой эфир
Экономика
Заявления о дефолте России в ЦБ назвали оценками отдельных агентств
Политика
В Госдуме предложили запретить продажу пакетов и посуды из пластика на Байкале
Мир
Транзит в Калининград через Литву возобновится через несколько дней
Мир
ВСУ выпустили 40 ракет из «Града» в сторону Кременной
Мир
NYT рассказала о нехватке у украинских боевиков средств связи
Мир
ДНР и Украина провели обмен пленными в формате 144 на 144
Мир
Жителям Харьковской области выделили 200 млн рублей на единоразовые пособия
Мир
Лавров обсудил с генсеком ООН вопросы продовольственной безопасности
Мир
Кремль не получал письмо отца осужденного в ДНР наемника из Марокко
Мир
Органы правопорядка будут работать в Херсоне по российским законам
Мир
Мирный житель погиб при обстреле ВСУ поселка в ДНР

Захарова обвинила главу МО Британии в клевете и распространении фейков

Захарова обвинила главу МО Британии Уоллеса в клевете и распространении фейков из-за слов о ней
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду, 29 июня, обвинила министра обороны Великобритании Бена Уоллеса в клевете и распространении фейков в ответ на слова о ней.

C тори не в радости: что ждет Бориса Джонсона после вотума доверия
И каковы шансы британского премьера остаться им на весь довыборный срок

«А что происходит с британским правительством? Почему их так заводит гендерно-половая тема сегодня?<...> Британский министр Уоллес, если Вы не хотите на весь мир прослыть конченым лгуном, приведите хоть один пример того, как я «еженедельно угрожаю забросать всех ядерными бомбами». Учитывая, что Вы не найдете ни одной цитаты, я сразу обвиняю Вас в клевете и распространении фейков», — написала она в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день Уоллес высказался о Захаровой.

«[Захарова] Делает свои заявления каждую неделю, угрожая уничтожить всех ядерным оружием», — приводит его слова агентство Bloomberg.

Днем ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия не начала бы спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, если бы президент России Владимир Путин «был женщиной, кем он, очевидно, не является». Британский премьер-министр также назвал действия российского лидера в отношении Украины «идеальным примером токсичной маскулинности».

В свою очередь, Захарова заявила, что заявление Джонсона является «фантазией с испариной». В этот же день слова Джонсона также прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, назвав главу британского кабмина мечтой психолога Зигмунда Фрейда для исследований.

17 июня Путин заявил, что спецоперация стала вынужденным действием со стороны России. Российский лидер подчеркнул, что РФ не согласна забыть о кровавом госперевороте на Украине в 2014 году и в нем причина сегодняшних проблем.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022