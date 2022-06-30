Россия и Индонезия обсуждают организацию прямого авиасообщения с Бали

Россия и Индонезия обсуждают организацию прямого авиасообщения с островом Бали. Об этом стало известно 30 июня по итогам переговоров президентов двух стран Владимира Путина и Джоко Видодо.

«В ходе переговоров с господином Видодо уделили внимание такой значимой области сотрудничества, как гуманитарный, культурный, туристический, образовательный обмен. Этому в том числе будет способствовать смягчение антиковидных ограничений для поездок граждан, а также существующий безвизовый режим. Обсуждается возможность возобновления прямого авиасообщения из Москвы на курортный остров Бали», — сказал Путин.

31 января стало известно, что с 4 февраля Бали начнет принимать иностранных туристов. Данное решение было призвано помочь восстановиться экономике индонезийского острова, пострадавшей от пандемии COVID-19. Руководство Индонезии также приняло решение сократить срок пребывания на карантине для полностью привитых туристов с семи до пяти дней.

До пандемии прямые рейсы аэропорт Денпасар на Бали из Москвы выполняла авиакомпания «Россия». В августе 2021 года разрешение на перелет получил «Аэрофлот», однако беспересадочные рейсы так и не были запущены.

В этом году Бали примет саммит G20, мероприятие состоится 15–16 ноября. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, участие Путина на данный момент анализируется, решение будет принято в должное время.

Днем ранее премьер-министр Великобритании Джонсон призвал коллег не бойкотировать саммит G20 из-за визита Путина. Британский премьер также добавил, что будет искренне изумлен, если президент России приедет лично.

Канцлер Германии Олаф Шольц в свою очередь отметил, что реакция западных стран на участие российского лидера в мероприятии не должна торпедировать работу G20.

Кроме того, в начале апреля стало известно, что США оказывали давление на Индонезию с требованием не допустить Путина к участию в саммите «большой двадцатки». Представители вашингтонской администрации поднимали вопрос о том, чтобы американский президент Джо Байден отказался от посещения саммита G20, если на нем будет присутствовать российский лидер.

Позднее, 29 апреля, президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что Путин принял приглашение посетить саммит G20.