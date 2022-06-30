Лукашенко заявил о способности Москвы и Минска снабжать Калининград

Белоруссия и Россия располагают достаточными ресурсами для доставки грузов в Калининград, не прибегая к силовому сценарию. Об этом заявил в четверг, 30 июня, президент республики Александр Лукашенко.

«У Беларуси и России достаточно сил и средств для того, чтобы доставить грузы в Калининград без всяких войн и напряжений. Мы с [президентом РФ Владимиром] Путиным очень серьезно обсуждали эти вопросы», — сказал он на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

В ходе беседы белорусский лидер подверг критике власти Литвы, упрекнув их в перекладывании ответственности на Евросоюз.

«Мол, это не мы, это Евросоюз принял решение. Так там принимаются решения консенсусом. Если вы видели, что это вредит Литве, ну вы не голосуйте за это», — указал Лукашенко.

В этот же день действия Вильнюса раскритиковал украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов. В колонке для интернет-издания «Главред» он написал, что Евросоюз (ЕС) «сдрейфил», сравнив его позицию с поведением страуса, и оставил Литву и Эстонию один на один с Россией. Он напомнил, что транзит закрывал именно Евросоюз своим решением. При этом эксперт исключил применение силового сценария со стороны Москвы.

Днем ранее агентство Reuters, ссылаясь на свои источники, сообщило, что транзит в Калининград через Литву все же будет возобновлен через несколько дней благодаря компромиссу Европейского союза с литовскими властями. Издание подчеркивает, что сейчас европейские чиновники ведут переговоры о снятии с Калининграда санкций.

Евросоюз закрыл доступ для российских сухопутных грузоперевозок в апреле текущего года, но тогда запрет не затронул транзит товаров в Калининград. Однако 18 июня в рамках пятого пакета антироссийских санкций был введен запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы.

По словам главы дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, блокады Калининграда нет и Литва действует в соответствии с политикой ЕС. В свою очередь глава Калининградской области Антон Алиханов назвал запрет на транзит незаконным. По его мнению, такие решения могут иметь далеко идущие последствия для Евросоюза.