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Заявления о дефолте России в ЦБ назвали оценками отдельных агентств

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Объявления о дефолте России нет, это лишь оценки отдельных аналитических, рейтинговых агентств и экспертов. Об этом 29 июня заявил первый заместитель председателя Банка России (ЦБ) Владимир Чистюхин.

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«Важный, симптоматичный момент, что объявления о дефолте нет, это лишь оценки отдельных аналитических, рейтинговых агентств, экспертов, не более того. Я очень надеюсь, что в конце концов такого рода заключения не последует», — сказал он в кулуарах Петербургского международного юридического форума.

По словам зампреда ЦБ, «слом традиционных каналов исполнения обязательств по еврооблигациям, к которому приложили руку как раз иностранные власти, повысил риски того, что любые действия, самые добросовестные, российских предпринимателей, властей, направленные на исполнение своих обязательств, могут быть признаны как несоответствующие изначальным договорным условиям».

Кроме того, он сообщил, что ЦБ не готовит иски по поводу блокировки активов и введения санкций против Национального расчетного депозитария (НРД).

«Надо понимать, что Банк России находится под санкциями и мы не имеем физической возможности взаимодействовать с судебными системами недружественных иностранных государств», — пояснил Чистюхин.

В понедельник, 27 июня, международное рейтинговое агентство Moody’s объявило о допущении Россией дефолта по внешним долговым обязательствам. Тогда, по словам представителей организации, держатели суверенного долга РФ не получили купонные выплаты по двум еврооблигациям на сумму $100 млн к истечению 30-дневного льготного периода.

Этих же данных придерживается и агентство Bloomberg. Оно выпустило материал, в котором констатировало якобы наступление дефолта в России по внешнему долгу в ночь на 27 июня. Издание отметило, что дефолт носит в основном «символический характер и мало что значит для россиян».

Вопрос о якобы проблемах Москвы с оплатой по внешнему госдолгу возник на фоне западных санкций. Так, 24 мая минфин США не продлил срок действия лицензии OFAC на обслуживание внешнего долга России. Она разрешала трансакции, необходимые для получения платежей по долговым обязательствам Минфина РФ и Банка России. Также были заморожены существенные валютные резервы ЦБ РФ. Западные аналитики заявили о близости РФ к техническому дефолту, так как погашать обязательства страна обязана в валюте.

18 мая министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что страна не будет объявлять дефолт по долгу, поскольку сможет заплатить в рублях, если структуры Запада будут закрыты. При этом, по его словам, «первый шок» от введенных санкций для российской экономики прошел.

В Кремле неоднократно заявляли, что Запад пытается создать в РФ рукотворный дефолт, однако по факту предпосылок к этому нет, так как у страны есть деньги для обслуживания госдолга.

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