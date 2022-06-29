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В ВОЗ заявили о повышении уровня заболеваемости COVID-19 в 110 странах мира

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Фото: Getty Images/Harald Tittel
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Уровень заболеваемости COVID-19 в 110 странах мира продолжает неуклонно расти. Это вызвано распространением подвидов BA.4 и BA.5 омикрон-штамма коронавирусной инфекции, заявил во вторник, 28 июня, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга в Женеве.

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«Под воздействием распространения BA.4 и BA.5 число случаев растет в 110 государствах. <…> Эта пандемия меняется, но она не завершена», — заявил Гебрейесус.

В тот же день ученые Университета принца Сонгкла в Таиланде зафиксировали и доказали первый случай, когда человек заразился коронавирусом от домашнего животного.

21 июня журналисты Республики Науру в Тихом океане объявили о первой серьезной вспышке COVID-19 на острове. Директор правительственного информационного бюро Джоанна Олссон заявила, что на границе выявлено только 13 случаев инфекции. Коронавирус был выявлен среди прибывающих путешественников 31 марта, но результаты анализов были получены 1 апреля.

12 мая вспышку заболевания коронавирусной инфекцией впервые зафиксировали в Северной Корее, когда лидер КНДР заявил, что в стране «внезапно» возникла чрезвычайная ситуация из-за коронавируса, после чего потребовал от правительства принять меры, чтобы остановить распространение болезни.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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