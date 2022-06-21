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Коронавирус впервые обнаружен в Республике Науру в Тихом океане

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Фото: Global Look Press/dpa/Sebastian Kahnert
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Островное государство в Тихом океане Науру борется с первой серьезной вспышкой COVID-19. Об этом 21 июня сообщило на своем сайте радио Rnz.

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По его данным, в настоящее время положительные тесты получены у 337 граждан.

Директор правительственного информационного бюро Джоанна Олссон заявила, что на границе выявлено только 13 случаев инфекции. Коронавирус был выявлен среди прибывающих путешественников 31 марта, но результаты анализов были получены 1 апреля.

Туристы находились на карантине до выздоровления.

В переполненных карантинных учреждениях находится 261 человек, среди которых дети и их родители. Власти Науру надеются на самоизоляцию инфицированных по месту проживания.

98% населения Науру уже привито от коронавируса. Население призвали носить защитные маски, перчатки и соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 м, уточняется в сообщении.

На фоне снижения новых случаев инфекции ряд стран отменил ограничительные меры, введенные из-за пандемии. Так, Финляндия решила не продлевать ограничения, связанные с пандемией коронавируса, и открыть границы для туристов из третьих стран, в том числе из России, с 30 июня.

Теперь от путешественников в Финляндии не будут требовать сертификат о вакцинации или тест на коронавирус. На пунктах пересечения границы также больше не будет проводиться тестирование на коронавирус.

11 июня Германия временно отменила коронавирусные ограничения на въезд в страну и возобновила прием заявлений о выдаче виз россиянам с любой целью поездки.

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