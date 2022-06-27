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В Латвии указали на намеки со стороны Запада о готовности забрать Калининград

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Фото: РИА Новости/Михаил Голенков
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Ограничение транзита в Калининградскую область является явным сигналом для России со стороны Евросоюза (ЕС) и НАТО о том, что они готовы «забрать Кенигсберг». Такое мнение высказал в понедельник, 27 июня, бывший министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис в эфире телеканала TV24.

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«Это первый шаг Европы и НАТО по отсечению Калининграда, бывшей столицы Восточной Пруссии, от России. Я начал думать, что Европа прекрасно понимает, что делает. Литовцы еще лучше всё поняли. Я думаю, русским послан четкий сигнал — если вы будете выпендриваться, мы заберем Кенигсберг», — заявил экс-министр.

Он также посетовал на то, что современные лидеры западных стран «слишком мягкие» по сравнению с 40-м президентом США Рональдом Рейганом и бывшим премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем.

Президенту США Джо Байдену, по словам Гулбиса, следовало после начала спецоперации по защите мирных жителей Донбасса обратиться к российскому коллеге Владимиру Путину со словами: «Владимир, мы сейчас отнимаем Калининград».

Ранее в понедельник стало известно, что власти Литвы на консультациях с Европейской комиссией (ЕК) согласовали принципы и установки транзита грузов РФ в Калининград.

25 июня президент Литвы Гитанас Науседа призвал местные власти начать консультации с Еврокомиссией, чтобы осуществление антироссийских санкций не наносило ущерба, но при этом было болезненным для российской стороны.

22 июня стало известно, что запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы будут компенсировать через морское сообщение эксклава с Санкт-Петербургом.

18 июня в рамках пятого пакета антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) Литвой был введен запрет на транзит грузов в Калининградскую область из ее страны. Комментируя эти ограничения, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отмечал, что блокады Калининграда якобы нет и Литва действует в соответствии с политикой ЕС.

В свою очередь, губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал запрет на транзит незаконным. По его мнению, такие решения могут иметь далекоидущие последствия для ЕС. Он также отметил, что в качестве ответной меры на ограничение Литвой транзита может встать вопрос денонсации соглашений России с Евросоюзом.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля.

Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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