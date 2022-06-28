Россияне назвали доступную для них сумму для обучения детей в вузе

Свыше половины (60%) российских родителей заявили о готовности оплачивать своему ребенку высшее образование, при этом большинство (44%) согласны потратить на это от 100 тыс. до 200 тыс. рублей за год, свидетельствуют результаты опросов образовательной компании MAXIMUM Education, поступившие 28 июня в распоряжение «Известий».

При этом каждый пятый родитель готов заплатить за год учебы в вузе не более 100 тыс. рублей в год. На сумму от 200 тыс. до 300 тыс. рублей рассчитывают 28%, а каждый пятый родитель сможет потратить от 300 тыс. до 400 тыс. рублей за год обучения.

Еще 6% опрошенных готовы выделить на обучение до полумиллиона рублей в год, и лишь 2% россиян могут позволить высшее образование с годовым чеком свыше 500 тыс. рублей.

Почти две трети россиян рассчитывают на то, что их ребенок поступит в этом году на бюджет. При этом 43% опрошенных уверены в обратном.

Большинство российских семей (45%) готовы к такой ситуации и на случай непоступления имеют отложенные средства, чтобы оплатить учебу. Более того, каждый третий родитель сообщил о готовности взять кредит для оплаты образования ребенка, а 12% опрошенных в случае непоступления будут рассматривать вариант обучения в колледже.

Только 9% родителей при негативном итоге поступления планируют взять перерыв, чтобы ребенок мог еще раз подготовиться и попробовал поступить в следующем году. В такой ситуации 58% россиян готовы оплачивать дополнительную подготовку в течение года.

Каждый второй родитель при этом потратил на подготовку к поступлению и сдаче ЕГЭ свыше 80 тыс. рублей. Большинство детей (55%) готовились к экзаменам при помощи образовательных курсов, 29% занимались с репетитором, 10% готовились самостоятельно и 6% занимались в школе с учителем. Положительно уровень подготовки ребенка к экзаменам оценили 58% родителей.

Исследование проводилось образовательной компанией MAXIMUM Education с 22 по 23 июня среди родителей одиннадцатиклассников. Метод проведения исследования — опрос по электронной почте, количество участников — более 2,3 тыс. человек, география — все регионы России.

Ранее, 9 июня, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что российские вузы и их филиалы готовы к старту приемной кампании. Он добавил, что в этом году на бюджетные места смогут поступить более 64% выпускников школ. Для них выделено 588 044 места, 73% из которых по поручению президента России Владимира Путина отводится региональным вузам.

До этого, в январе, 70% родителей учеников 8–9 классов рассказали, что их ребенок планирует поступать в вуз. 23% пока не определились с этим решением, а 7% родителей ответили, что в вуз ребенок учиться не пойдет.