Чернышенко рассказал о готовности вузов к началу приемной кампании

Российские вузы и их филиалы готовы к старту приемной кампании. Об этом в четверг, 9 июня, сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Он добавил, что в этом году на бюджетные места смогут поступить более 64% выпускников школ. Для них выделено 588 044 места, 73% из которых по поручению президента России Владимира Путина отводится региональным вузам.

«Упор делается на инженерные специальности, что позволит обеспечить скорейшее импортозамещение. С сентября по данным направлениям начнут обучение почти 245 тыс. человек. На втором месте находятся педагогические специальности. По ним предусмотрено свыше 75 тыс. мест, следом идут общественные и

медицинские науки. По ним предусмотрено свыше 68 и 54,7 тыс. мест соответственно. В этом году абитуриенты смогут подать документы тремя способами», — отметил вице-премьер.

Чернышенко также уточнил, что в 2022 году абитуриенты смогут подать документы в вузы тремя способами — лично, по почте и в электронной форме — через сайт университета или суперсервис «Поступление в вуз онлайн».

Сервис, который разработали Минцифры при участии Минобрнауки РФ, расширяет возможности молодых людей, особенно жителей удаленных уголков страны, и делает высшее образование доступнее. Отмечается, что сейчас к нему подключено 974 образовательных организации высшего образования и их филиала.

Абитуриенты могут воспользоваться сервисом, если у них подтверждена учетная запись на «Госуслугах». Им необходимо загрузить в личный кабинет документы об образовании и личных достижениях. После их подтверждения предоставлять оригиналы в вуз будет не нужно.

По словам министр науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, правительство уделяет большое внимание всем уровням высшего образования. Он добавил, что в настоящее время российской экономике как никогда нужны сильные кадры.

«В предстоящем учебном году количество бюджетных мест на ординатуре увеличено на 13,6% и составило 19,7 тыс. мест. Бюджет распределен на направления: клиническая медицина, науки о здоровье и профилактическая медицина и фармация. В аспирантуре количество бюджетных мест в этом году увеличено на 6,1% и составило 17,5 тыс. Бесплатные места установлены по направлениям: информатика и вычислительная техника, биологические науки, физика и астрономия, клиническая медицина, науки о земле, сельское, лесное и рыбное хозяйство», — сказал он.

Ранее, 8 июня, сообщалось, что российские абитуриенты смогут подать заявление на поступление в высшие учебные заявления уже 20 июня через портал «Госуслуги».

26 мая специалисты разъяснили систему перевода баллов ЕГЭ 2022 года. Знания оцениваются не по хорошо знакомой по образовательному процессу пятибалльной системе, так как правильные ответы переводятся в первичные и тестовые баллы.

Первичные баллы выставляются за каждое выполненное задание. Чем оно сложнее, тем выше оценка. Сумма переводится в стобалльную или пятибалльную систему оценивания с учетом статистических показателей, полученных в период проведения ЕГЭ в этом году. Это и есть тестовый балл — окончательный, который будет выставлен в сертификате и учтен при поступлении в высшее учебное заведение.

Зафиксирован минимальный проходной балл, который каждый вуз может изменять, но только в сторону увеличения. Университеты, подведомственные Минобрнауки, устанавливают самый высокий порог.