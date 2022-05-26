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Разъяснена система перевода баллов ЕГЭ 2022 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Результаты Единого госэкзамена (ЕГЭ 2022 года), основная сессия которого начинается 26 мая, оценивается не по привычной учащимся и родителям пятибалльной системе. По итогам экзаменов россияне получат первичные и тестовые баллы.

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Первичные баллы выставляются за каждое выполненное задание. Чем сложнее задача, тем выше оценка. Сумма переводится в стобалльную или пятибалльную систему оценивания с учетом статистических показателей, полученных в период проведения ЕГЭ в текущем году. Это и есть тестовый балл — окончательный, который будет выставлен в сертификате и учтен при поступлении в высшее учебное заведение.

Зафиксирован минимальный проходной балл, который каждый вуз может изменять, но только в сторону увеличения. Университеты, подведомственные Минобрнауки, устанавливают самый высокий порог.

«Известия» приводят шкалу перевода баллов, опубликованную Рособрнадзором.

Если выпускник выбирает специализацию, не связанную с математикой, или не собирается поступать в вуз, достаточно сдать экзамен по этой дисциплине базового уровня, которая отличается от профильного более простыми заданиями, не требующими развернутых решений.

Результаты ЕГЭ по математике базового уровня из первичных баллов переводятся в пятибалльную систему оценивания. Для получения аттестата нужно набрать 7–11 баллов, что соответствует оценке 3.

Основная сессия ЕГЭ продлится с 26 мая по 2 июля. Полное расписание экзаменов — в инфографике «Известий».

Накануне испытаний преподаватель Кристина Федонина назвала пять способов подготовки к ЕГЭ. В числе прочего она посоветовала разработать стратегию решения задач и верно рассчитать свои силы.

В случае неудачи ребенка на Едином госэкзамене психологи советуют родителям обойтись без упреков. О важности такого подхода — в материале «Известий».

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