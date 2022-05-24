Расписание ЕГЭ в России в 2022 году

В четверг, 26 мая, в России начинается сдача ЕГЭ. Стартуют испытания в 10:00 по местному времени. Выпускникам следует взять с собой паспорт и ручку. Минпросвещения утвердило сессии сдачи Единого госэкзамена: основную, резервную и дополнительную.

Во второй смогут участвовать те, кто пропустил тестирование по уважительной причине или выбрал дисциплины, ЕГЭ по которым проходил в один день.

К последней сессии будут допущены учащиеся, не получившие аттестат. Полное расписание — даты и перечень учебных предметов — в инфографике «Известий».