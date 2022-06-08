Онлайн-зачисление в вузы стартует 20 июня на платформе «Госуслуги»

Российские абитуриенты смогут подать заявление на поступление в высшие учебные заявления уже 20 июня через портал «Госуслуги». Об этом в среду, 8 июня, рассказал глава Минцифры Максут Шадаев в ходе выступления в Совете Федерации.

«Онлайн-зачисление в вузы РФ стартует 20 июня», — заявил Шадаев.

26 мая специалисты разъяснили систему перевода баллов ЕГЭ 2022 года. Знания оцениваются не по хорошо знакомой по образовательному процессу пятибалльной системе, так как правильные ответы переводятся в первичные и тестовые баллы.

Первичные баллы выставляются за каждое выполненное задание. Чем оно сложнее, тем выше оценка. Сумма переводится в стобалльную или пятибалльную систему оценивания с учетом статистических показателей, полученных в период проведения ЕГЭ в этом году. Это и есть тестовый балл — окончательный, который будет выставлен в сертификате и учтен при поступлении в высшее учебное заведение.

Зафиксирован минимальный проходной балл, который каждый вуз может изменять, но только в сторону увеличения. Университеты, подведомственные Минобрнауки, устанавливают самый высокий порог.

Накануне первого дня экзаменационных испытаний преподаватель Кристина Федонина назвала пять способов подготовки к ЕГЭ. В числе прочего она посоветовала разработать стратегию решения задач и верно рассчитать свои силы.