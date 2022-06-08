Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров заявил о готовности РФ оформить гарантии по разблокировке портов Украины
Мир
Минобороны сообщило об ударе по бронетанковому заводу в районе Харькова
Мир
Власти Запорожья заявили о планах продать запасы зерна на Ближний Восток
Экономика
Венгрия не поддержит угрожающие газоснабжению санкции против РФ
Общество
Онлайн-зачисление в вузы стартует 20 июня на платформе «Госуслуги»
Экономика
Россия увеличила экспорт досок на фоне санкций
Мир
Черногория отключила российские телеканалы
Мир
Российские средства ПВО сбили два украинских МиГ-29 и вертолет Ми-8
Экономика
S7 замораживает проект лоукостера Citrus
Общество
Конюхов и Потапкин установили рекорд дальности беспосадочного полета
Мир
Переговоры Лаврова и Чавушоглу начались в Анкаре
Сюжет:

Онлайн-зачисление в вузы стартует 20 июня на платформе «Госуслуги»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские абитуриенты смогут подать заявление на поступление в высшие учебные заявления уже 20 июня через портал «Госуслуги». Об этом в среду, 8 июня, рассказал глава Минцифры Максут Шадаев в ходе выступления в Совете Федерации.

Внезапно на балл: как пережить фиаско на ЕГЭ
Выпускников, провалившихся на экзаменах, нельзя загонять в угол

«Онлайн-зачисление в вузы РФ стартует 20 июня», — заявил Шадаев.

26 мая специалисты разъяснили систему перевода баллов ЕГЭ 2022 года. Знания оцениваются не по хорошо знакомой по образовательному процессу пятибалльной системе, так как правильные ответы переводятся в первичные и тестовые баллы.

Первичные баллы выставляются за каждое выполненное задание. Чем оно сложнее, тем выше оценка. Сумма переводится в стобалльную или пятибалльную систему оценивания с учетом статистических показателей, полученных в период проведения ЕГЭ в этом году. Это и есть тестовый балл — окончательный, который будет выставлен в сертификате и учтен при поступлении в высшее учебное заведение.

Зафиксирован минимальный проходной балл, который каждый вуз может изменять, но только в сторону увеличения. Университеты, подведомственные Минобрнауки, устанавливают самый высокий порог.

Накануне первого дня экзаменационных испытаний преподаватель Кристина Федонина назвала пять способов подготовки к ЕГЭ. В числе прочего она посоветовала разработать стратегию решения задач и верно рассчитать свои силы.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022