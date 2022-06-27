В СФ оценили последствия остановки Украиной соглашений по ядерной безопасности

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в понедельник, 27 июня, в беседе с «Известиями» рассказал о последствиях решения Киева приостановить ряд соглашений с Москвой по ядерной безопасности.

По словам сенатора, такой шаг окажет влияние на ядерную безопасность на Украине. Парламентарий напомнил, что все атомные электростанции, которые работают в стране, построены по советским технологиям, ядерные реакторы и топливо на АЭС поставляла Россия, она же осуществляла и обслуживание.

«На протяжении последних 15 лет власти Украины пытались уйти от связи с РФ, пытались переключиться на американские, шведские компании. Это представляло определенную опасность уже в то время. <…> Сейчас они воспользовались ситуацией и решили разорвать в принципе отношения с РФ, хотя до этого понимали, что если они это сделают, то окажутся в сложном положении», — указал политик.

При этом, как подчеркнул Цеков, нынешний киевский режим не захотел осознать те проблемы, которые были в отношениях с Россией, а также тот факт, что именно власти Украины плодили их на протяжении всех лет независимости.

Помимо этого, по мнению сенатора, к решению этого вопроса должно подключиться Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и обеспечить безопасность работы ядерных реакторов на Украине.

«Они должны включаться в эту работу, быть посредником, влиять. В конце концов, это вопрос ядерной безопасности не только Украины и всех стран, которые находятся рядом с ней, а по, большому счету, всего мира», — заключил парламентарий.

О том, что Украина приостановила ряд соглашений с Россией по вопросам ядерной безопасности, ранее в этот день сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования страны.

Прекращено функционирование соглашения между Государственным комитетом ядерного регулирования Украины и Федеральным надзором России по ядерной и радиационной безопасности от 14 августа 2002 года. По этому соглашению ведомства обменивались информацией и сотрудничали в сфере регулирования безопасности при использовании ядерной энергии в мирных целях.

Помимо этого, была приостановлена работа соглашения о сотрудничестве между министерством охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Украины и Федеральным надзором России от 19 сентября 1996 года.

Указ о выходе Украины из соглашений по вопросам ядерной безопасности был подписан 24 июня.