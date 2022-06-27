Когда в России отмечается День ГАИ в 2022 году

В воскресенье, 3 июля 2022 года, в России отмечается День ГИБДД МВД России, более известный в народе как День ГАИ.

Это официальный профессиональный праздник сотрудников Госавтоинспекции, которые охраняют порядок на дорогах страны и пропагандируют соблюдение ПДД.

В последние годы дорожное движение всё больше контролируется с помощью камер видеофиксации, однако очевидно, что без инспекторов обойтись невозможно.

В ГИБДД сдавать экзамены приходят кандидаты в водители, там же граждане получают водительские права, автомобильные номера и решают другие важные вопросы.

Дата была установлена в 2009-м и с тех пор отмечается ежегодно.

В июне «Известия» совместно с Госавтоинспекцией разобрали типичные ошибки новичков на дорогах и рассказали, как они влияют на безопасность. Напоминаем также, что с 1 июля в России начинает работать онлайн-база о злостных нарушителях ПДД.

На сайте «Известий» также можно ознакомиться с календарем праздников на лето, а также узнать график выходных в 2022 и 2023 годах.