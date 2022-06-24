В России с 1 июля заработает онлайн-база о злостных нарушителях ПДД

Онлайн-база данных о злостных нарушителях Правил дорожного движения «Витрина данных ГИБДД» заработает в России с 1 июля. Соответствующий приказ МВД размещен на официальном интернет-портале правовой информации 24 июня.

«Ввести в эксплуатацию с 1 июля 2022 года в составе ФИС ГИБДД-М подсистемы «Оперативная выборка данных», «Надзор ГИБДД» и «Витрина данных ГИБДД», — говорится в документе.

Уточняется, что «Витрина данных» даст возможность проверять водителей о том, как часто они нарушают правила и лишали ли их когда-либо прав. Это затронет каршеринговые компании, агрегаторы такси и иные организации, допускающие граждан к управлению автомобилями.

В базу внесут всех нарушителей — как граждан РФ, так и иностранцев.

О том, что в России заработает открытая цифровая платформа ГИБДД с информацией о злостных нарушителях правил дорожного движения, сообщалось в 2020 году.