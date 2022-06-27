Больше 50 затонувших судов утилизируют в Сахалинской области за три года

В акваториях Сахалина и Курильских островов утилизируют более чем 50 затонувших судов. Работы будут выполнены в течение трех лет.

Утилизация затонувших судов стартовала в регионе в 2021 году. Первое судно подняли со дна в Невельском районе. По словам губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, региональное министерство транспорта провело инвентаризацию затонувшего имущества. На следующем этапе будет выполнена утилизация.

«До конца года необходимо провести такую работу в Невельске, Корсакове и Южно-Курильске. Это вопрос экологии, а также важный этап модернизации нашей портовой инфраструктуры», — цитирует Лимаренко ИА SakhalinMedia.

В 2022 году планируется ликвидация девяти судов, в 2023-м — 20 затонувших объектов. На текущий момент власти определяют порядок предоставления финансовой поддержки на выполнение работ из федерального бюджета.