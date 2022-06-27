Президент Колумбии призвал запретить бои быков после трагедии в Толиме

Избранный президент Колумбии Густаво Петро попросил региональные власти прекратить выдавать разрешение на проведение боев быков после того, как в департаменте Толима во время шоу обрушилась трибуна со зрителями. Будущий глава государства пожелал выздоровления пострадавшим. Ранее, в воскресенье, в муниципалитете Эль-Эспинал обрушилась часть трибуны со зрителями на арене, передает телеканал «Известия». По данным офиса омбудсмена Колумбии, погибли не менее пяти человек. Губернатор Толимы сообщил о более чем 60 пострадавших.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.