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На бывшего адвоката Трампа Руди Джулиани напали в магазине

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Фото: Global Look Press/Danil Shamkin
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В США работник продуктового магазина в Нью-Йорке был арестован после нападения на Рудольфа Джулиани — бывшего мэра города и юриста, который ранее представлял экс-президента США Дональда Трампа. Об этом в воскресенье, 26 июня, сообщает газета The New York Times со ссылкой на полицию и самого пострадавшего.

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Отмечается, что 39-летний мужчина ударил Джулиани по спине, пока тот шел по магазину. Удар сопровождался упоминаниями темы абортов, а также оскорблениями в адрес бывшего мэра.

При этом в первоначальном отчете полиции говорилось, что мужчина ударил Джулиани со словами: «Как дела, отморозок?».

Накануне сообщалось, что два человека были задержаны полицией Капитолия во время акции против решения Верховного суда США об отмене права на аборты.

Ранее, 24 июня, Верховный суд США отменил вынесенное в 1973 году постановление, согласно которому федеральные власти страны гарантируют права на аборты. Теперь права на аборты будут определяться штатами, если конгресс не примет никаких мер.

Сразу после вынесенного решения тысячи несогласных граждан собрались неподалеку от здания суда в центре города. Несмотря на то что большинство протестующих были женского пола, мужчины тоже вышли поддержать право на законное прерывание беременности.

Запрет на процедуру уже вступил в силу на территории шести штатов.

Между тем бывший американский лидер Дональд Трамп отметил, что решение Верховного суда является самой большой победой для жизни, которая стала возможна благодаря его усилиям..

В свою очередь президент США Джо Байден заявил, что здоровье и жизнь женщин находятся под угрозой. По его словам, страна была отброшена на 150 лет назад по итогам заседания Верховного суда.

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