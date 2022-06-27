Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД РФ указал на нежелание Запада рассказывать о своих наемниках на Украине
Мир
Глава ЕК отказалась бойкотировать саммит G20 в случае участия Путина
Мир
Матвиенко заявила о войне НАТО с Россией руками украинцев
Мир
Турция отказалась подключаться к санкциям против России
Общество
Журналистов доставили на саммит G7 на вертолете из-за протестов
Мир
В Турции указали на закономерность начала спецоперации России
Мир
Генсек ООН признал незаменимость российских удобрений
Мир
В Лисичанске идет работа над задержанием сотрудников офиса Зеленского
Мир
Турция проведет переговоры со Швецией и Финляндией перед саммитом НАТО
Мир
В ЛНР сообщили о 500 оставшихся на заводе «Азот» мирных гражданах
Общество
Вильфанд спрогнозировал прохладную погоду в ряде регионов РФ

Уголовное дело возбудили после поджога храма в Петербурге

0
Фото: vk.com/spb_today
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Санкт-Петербурге мужчина поджег храм Святителя Василия Великого, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в воскресенье, 26 июня, в пресс-службе регионального МВД.

Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье рано утром. После конфликта с супругой, которая работает в храме, житель поселка Парголово вылил канистру бензина в церкви и поджег здание.

С места преступления поджигатель скрылся. Полицейские задержали мужчину к вечеру, при этом свою вину задержанный отрицать не стал.

«В Санкт-Петербурге полицейскими задержан подозреваемый в поджоге храма Святителя Василия Великого», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следственным отделом УМВД России по Выборгскому району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

В ведомстве добавили, что в настоящее время проводится предварительное расследование.

Ранее, 14 июня, сообщалось, что во Владивостоке вынесен приговор мужчине, который поджег автомобиль бывшей супруги еще в 2021 году из личной неприязни. При этом уточнялось, что вместе с машиной бывшей жены мужчина испортил еще одно транспортное средство: огонь перешел на соседний автомобиль.

До этого, 2 июня, полицейские задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге автомобиля ВАЗ в Тверской области. Машина принадлежала его знакомой. Поджечь ВАЗ мужчина решил после ссоры с женщиной.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022