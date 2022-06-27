Уголовное дело возбудили после поджога храма в Петербурге

В Санкт-Петербурге мужчина поджег храм Святителя Василия Великого, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в воскресенье, 26 июня, в пресс-службе регионального МВД.

Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье рано утром. После конфликта с супругой, которая работает в храме, житель поселка Парголово вылил канистру бензина в церкви и поджег здание.

С места преступления поджигатель скрылся. Полицейские задержали мужчину к вечеру, при этом свою вину задержанный отрицать не стал.

«В Санкт-Петербурге полицейскими задержан подозреваемый в поджоге храма Святителя Василия Великого», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следственным отделом УМВД России по Выборгскому району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

В ведомстве добавили, что в настоящее время проводится предварительное расследование.

Ранее, 14 июня, сообщалось, что во Владивостоке вынесен приговор мужчине, который поджег автомобиль бывшей супруги еще в 2021 году из личной неприязни. При этом уточнялось, что вместе с машиной бывшей жены мужчина испортил еще одно транспортное средство: огонь перешел на соседний автомобиль.

До этого, 2 июня, полицейские задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге автомобиля ВАЗ в Тверской области. Машина принадлежала его знакомой. Поджечь ВАЗ мужчина решил после ссоры с женщиной.