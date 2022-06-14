Жителя Владивостока осудили за поджог автомобиля бывшей жены

Во Владивостоке вынесен приговор в отношении мужчины, по вине которого сгорели два автомобиля. По версии следствия, подсудимый испортил имущество бывшей супруги из личной неприязни.

Пожар произошел в сентябре 2021 года. Установлено, что 51-летний мужчина устроил поджог одного автомобиля. Огонь с машины бывшей жены обвиняемого перешел на соседний автомобиль. Суд оценил общий ущерб более чем в 800 тыс. рублей, пишет Vostokmedia.

Уголовное дело было возбуждено по факту умышленного уничтожения чужого имущества. Подсудимого приговорили к 1,5 года лишения свободы условно. Мужчина частично возместил причиненный ущерб.

В начале июня полиция задержала 37-летнего жителя Тверской области, который подозревается в поджоге автомобиля его знакомой. По словам мужчину, накануне у него произошел конфликт с потерпевшей, из-за чего он облил ее машину бензином и устроил пожар.