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На площадку санатория «Аю-Даг» в Алуште сошел сель

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Фото: Управление МЧС РФ по Республике Крым
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В городе Алушта Республики Крым в воскресенье, 26 июня, на территорию санатория «Аю-Даг» сошел селевой поток. Глава региона Сергей Аксенов указал на то, что причиной стали прошедшие ночью сильные дожди.

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«В результате обильных осадков на территории Республики Крым произошли подтопления: в Симферопольском районе — 6 населенных пунктов, в городе Симферополе по 14 адресам, в Белогорском районе — 3 населенных пункта, в Бахчисарайском районе — 3 населенных пункта. На данный момент остаются подтопленными 19 придомовых территорий и семь частных домовладений», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Жертв и пострадавших от стихии, по словам главы республики, не наблюдается. При этом все оперативные службы ведут деятельность в оперативном режиме с 6:00 утра текущего воскресенья. Привлечены свыше 200 человек, около 60 единиц техники и три оперативные группы.

Ранее в этот же день пресс-служба МЧС России предупредила о риске подъема воды в региональных реках, а также об угрозе формирования селей. В ведомстве отметили, что большие осадки в последние дни уже привели к подтоплениям в столице республики и Симферопольском районе. На местах работают оперативные службы, в ликвидации последствий задействованы 200 человек и 60 единиц техники.

Днем ранее в Сочи предупредили о новом риске выхода смерчей на сушу. Спасатели рекомендовали жителям и гостям города принять меры предосторожности и отказаться от отдыха у воды.

По состоянию на 25 июня в зоне подтопления оказались 14 поселений, сейчас все эти территории освобождены от воды. Пострадали порядка 86 домовладений. Ведутся работы по расчистке 16 пляжных территорий.

По прогнозам синоптиков, дожди в городе продолжатся до понедельника включительно. В пятницу, 24 июня, в Лазаревском районе Сочи потоком воды в Черное море смыло два автомобиля. В машинах находились семь человек, в том числе трое детей. Один из детей успел предупредить МЧС о случившемся с помощью СМС-сообщения.

Позже в акватории Черного моря был обнаружен 42-летний мужчина, его доставили в больницу. Двое были найдены мертвыми. Следственный отдел по Лазаревскому району Сочи СК РФ возбудил уголовное дело по факту случившегося.

23 июня власти Сочи закрыли для купания пляжи в центре города из-за штормового предупреждения и опасности формирования смерчей над морем.

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