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Дожди в Сочи продлятся до понедельника

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Дожди в Сочи продолжатся до понедельника включительно. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщил заместитель руководителя центра мониторинга и прогнозирования ГКУ Краснодарского края «Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Александр Колесник.

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«Выходные и понедельник будут достаточно напряженными в плане локальных грозовых дождей», — сказал он ТАСС.

Ранее в этот день глава Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что в городе введен локальный режим ЧС на подтопленных территориях из-за непогоды.

В работах задействованы более тысячи специалистов и около 400 единиц техники.

В Сочи 11 населенных пунктов оказались в зоне подтопления. Основной удар стихии принял на себя поселок Зубова Щель.

Из-за сильного дождя, обрушившегося на Сочи в ночь на 24 июня, в акваторию Черного моря течением реки смыло два легковых автомобиля, находившихся в районе поселка Зубова Щель Лазаревского района Сочи. В машинах находились семь человек, трое из которых — дети. По информации «Известий», один из детей, находившихся в машинах, успел сообщить в МЧС о случившемся с помощью SMS.

Позже в акватории Черного моря был обнаружен 42-летний мужчина, его доставили в больницу. Также обнаружены тела двух погибших в ЧП женщин. Поисковые работы продолжаются.

Власти Сочи закрыли для купания пляжи в центре города. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что катаклизмы вызваны водяными смерчами.

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