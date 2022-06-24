Метеоролог назвал причины природных катаклизмов на юге России

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал в пятницу, 24 июня, о причинах природных катаклизмов на юге России.

«Катаклизмы вызваны тем, что на побережье выходят водяные смерчи, которые выносят, поднимаясь вверх, достаточно большое количество воды, и, обрушиваясь вниз, они вызывают эти оползни и селевые потоки», — сказал специалист в беседе с RT.

По словам метеоролога, такая погода продлится еще двое суток.

«Только с началом следующей недели произойдет смена атмосферных образований. Эта высокая ложбина заполнится, и тогда мы ожидаем улучшения погодной ситуации — немного подрастет температура — до +25…+30 градусов, и эти явления, которые связаны с развитием кучево-дождевой области, прекратятся», — заключил Шувалов.

Ранее в этот день власти Сочи закрыли для купания пляжи в центре города, причиной стало штормовое предупреждение, которое 23 июня распространил сайт МЧС Краснодарского края. Тогда спасатели предупредили, что ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, град и шквалистое усиление ветра с порывами до 22 м/с.

В Лазаревском районе Сочи потоком воды в Черное море смыло два автомобиля, сообщает телеканал «Звезда». В машинах находились семь человек, в том числе трое детей.

Ранее прокуратура города сообщила, что среди пропавших пассажиров может быть годовалый ребенок, пишет «Москва 24».

По информации «Известий», в одном унесенном авто находились четыре человека: двое мужчин, девочка 2017 года рождения и мальчик 2019 года рождения, во втором — трое: двое взрослых и мальчик 2021 года рождения. Один из детей успел предупредить МЧС о случившемся с помощью СМС-сообщения.

Позже в акватории Черного моря был обнаружен 42-летний мужчина, его доставили в больницу. Поисковые работы продолжаются.