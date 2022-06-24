В Сочи возбудили дело после гибели людей в унесенных в море авто

Следственный отдел по Лазаревскому району Сочи Следственного комитета (СК) России по итогам проверки возбудил уголовное дело после того как семерых человек на двух автомобилях унесло в открытое море. Об этом 24 июня говорится в сообщении на сайте ведомства.

Из-за сильного дождя, обрушившегося на Сочи в ночь на 24 июня, в акваторию Черного моря течением реки смыло два легковых автомобиля, находившихся в районе поселка Зубова Щель Лазаревского района Сочи. В машинах находилось семь человек, трое из которых — дети, уточнили следователи.

«В результате проведенных поисковых мероприятий в акватории Черного моря был обнаружен 42-летний мужчина, который в момент произошедшего находился в одном из автомобилей, он доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая помощь», — отметили в СК России.

Также обнаружены тела двух погибших в ЧП женщин.

В настоящее время к поискам пропавших людей органами следствия привлечены сотрудники поисково-спасательного подразделения МЧС России по Краснодарскому краю, полицейские и волонтерских организаций.

К поискам привлечена авиация МЧС России (вертолет Ка-32) и спасательный катер «Валерий Замараев» ЮРПСО МЧС России.

По информации «Известий», один из детей, находившихся в машинах, успел сообщить в МЧС о случившемся с помощью SMS-сообщения.

Из-за непогоды на подтопленных территориях в Сочи ввели режим ЧС. В зоне подтопления оказались 11 населенных пунктов. Основной удар стихии принял на себя поселок Зубова Щель.