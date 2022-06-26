МЧС предупредило о возможном подъеме воды в реках Крыма

В Крыму ожидается подъем воды в реках, а также есть угроза формирования селей. Об этом 26 июня заявили в пресс-службе МЧС России.

«По прогнозам Гидрометцентра, 26–27 июня в городе Симферополе продолжатся сильные ливни, грозы, град, усиление ветра до 15–20 м/сек. 27 июня на реках Крыма ожидается подъем уровня воды. В селевых бассейнах сохраняется угроза формирования селей», — сообщили в МЧС.

В МЧС отметили, что большие осадки в последние дни уже привели к подтоплениям в столице республики и Симферопольском районе. На местах работают оперативные службы, в ликвидации последствий задействованы 200 человек и 60 единиц техники.

Днем ранее в Сочи предупредили о новом риске выхода смерчей на сушу. Спасатели рекомендовали жителям и гостям города принять меры предосторожности и отказаться от отдыха у воды.

По состоянию на 25 июня в зоне подтопления оказались 14 поселений — сейчас все эти территории освобождены от воды. Пострадали порядка 86 домовладений. Ведутся работы по расчистке 16 пляжных территорий.

По прогнозам синоптиков, дожди в городе продолжатся до понедельника включительно.