Последствия стихии на пляжах Сочи расчистят к понедельнику

Последствия бушующей стихии в Сочи расчистят на пляжах города к понедельнику. Об этом сообщили в субботу, 25 июня, в пресс-службе администрации курортного города.

Он также рассказал, что к работам по ликвидации последствий ЧС в Лазаревском районе привлечено 336 человек и 80 единиц техники. Там работают более ста волонтеров, а также помогают депутаты и общественные объединения.

«В зоне подтопления оказались 14 поселений, все подтопленные территории освобождены от воды. Пострадали в той или иной степени 86 домовладений. Ведутся работы по расчистке 16 пляжных территорий, их планируется привести в соответствие в течение двух суток», — говорится в сообщении.

Днем ранее мэр города Алексей Копайгородский сообщил, что в Сочи введен локальный режим ЧС на подтопленных территориях из-за непогоды. Тогда же сообщалось, что дожди в городе продолжатся до понедельника включительно.

Также в пятницу в Лазаревском районе Сочи потоком воды в Черное море смыло два автомобиля. В машинах находились семь человек, в том числе трое детей. Один из детей успел предупредить МЧС о случившемся с помощью SMS-сообщения.

Позже в акватории Черного моря был обнаружен 42-летний мужчина, его доставили в больницу. Двое были найдены мертвыми. Следственный отдел по Лазаревскому району Сочи СК РФ возбудил уголовное дело по факту случившегося.

23 июня власти Сочи закрыли для купания пляжи в центре города из-за штормового предупреждения и опасности формирования смерчей над морем.