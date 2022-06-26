Военный ВСУ застрелил мариупольца за поездку в Крым в 2018 году

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Катранич застрелил жителя Мариуполя, обнаружив при проверке документов данные о поездке последнего в Крым в 2018 году. Об этом в субботу, 25 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на военных следователей Следственного комитета (СК) РФ.

Отмечается, что тело погибшего было найдено на территории автоматической телефонной станции АТС-24.

«ВСУ оборудовали здесь укрепрайон, мимо которого и проходил мирный житель. После того как в паспорте у него увидели пометку о пересечении границы с Россией в Крыму, Катранич завел его в подвал и застрелил», — сказал один из следователей.

По его словам, руки у погибшего были стянуты строительными хомутами за спиной. Он также подчеркнул, что поиск тел погибших осложняется тем, что военнослужащие ВСУ якобы не помнят, куда прятали тела.

При этом Катранич дал признательные показания, также в деле есть показания свидетеля.

Уточняется, что возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ»).

Ранее, 18 июня, сообщалось, что расследование дела морского пехотинца Украины, обвиняемого в убийстве жителя Мариуполя, изнасиловании его жены, а также пытках двух пленных, завершено, оно в ближайшее время будет направлено в прокуратуру.

До этого, 30 апреля, заместителю командира роты огневой поддержки по воспитательной работе войсковой части А-2777 в составе 36-й бригады морской пехоты ВСУ старшему лейтенанту Сергею Батынскому было предъявлено обвинение в убийстве и сексуальном насилии в отношении мирных граждан.

В начале апреля 2022 года в Мариуполе военные ВСУ из войсковой части А-2777 36-й бригады морской пехоты остановили супругов из мирного населения, которые передвигались на велосипеде мимо блокпоста.

Несмотря на мариупольскую прописку в их паспортах, военнослужащие Украины поместили пару в подвал, сообщает СКР. После этого выпивший Батынский вывел задержанную и, угрожая убийством, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. При попытке мужчины заступиться за свою жену Батынский застрелил его.