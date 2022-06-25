В МВД сообщили об отсутствии правонарушений во время «Алых парусов»

Праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге прошел без правонарушений и каких-либо происшествий, сообщила 25 июня представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудники органов внутренних дел города Санкт-Петербурга и транспортной полиции в полном объеме обеспечили безопасность и правопорядок во время проведения праздника. ‹...› Правонарушений и происшествий не зарегистрировано», — рассказала Волк.

В этом году «Алые паруса» прошли в Петербурге в ночь с 24 на 25 июня. В празднике приняло участие в общей сложности 1 млн 200 тыс. человек, в том числе около 65 тыс. выпускников школ.

Школьники Мариуполя также приняли участие в празднике выпускников. Для них был организован менее масштабный, но эффектный проход корабля с алыми парусами. Как рассказал глава городской администрации Константин Иващенко «Известиям», праздник выпускников «Алые паруса» укрепил отношения между Мариуполем и Санкт-Петербургом, которые недавно стали городами-побратимами.

В течение полутора часов до начала официальной части выпускников развлекали молодые исполнители и коллективы, отобранные на кастинге, с наступлением темноты на сцену вышли уже всем известные звезды эстрады. В завершение концерта состоялся 20-минутный салют.

Впервые «Алые паруса» проводили в 1968 году. В 1990-х праздник не отмечали, а в 2005-м торжество возродили АО «АБ «Россия», Пятый канал и правительство Санкт-Петербурга.