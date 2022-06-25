Реклама
Прямой эфир
Мир
800 мирных жителей вышли с завода «Азот» в Северодонецке
Мир
В Канаде одобрили продажу замороженных российских активов
Недвижимость
Загородные дома в России за год подорожали на 23%
Мир
Минобороны России заявило об уничтожении 300 военных ВСУ и наемников в районе Николаева
Общество
Глава МЧС вручил дипломы отличникам подведомственных академий
Мир
В Германии предупредили о значительном повышении цен на сахар
Происшествия
В Сочи более ста человек ищут пропавших в море людей
Мир
Китай выразил протест США из-за военного самолета над Тайваньским проливом
Мир
Король Иордании выступил за создание аналога НАТО на Ближнем Востоке
Общество
В Москве ввели «оранжевый» уровень опасности из-за жары
Общество
Свыше 1,6 млн беженцев из Донбасса и с Украины прибыли в Ростовскую область
Сюжет:

В Германии предупредили о значительном повышении цен на сахар

0
Фото: Global Look Press/photothek.net/Thomas Trutschel
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Немцев предупредили о значительном повышении цен на сахар. Об этом в субботу, 25 июня, заявил генеральный директор германской корпорации Südzucker, являющейся крупнейшим в Европе производителем сахара и других углеводов, Нильс Перксен в интервью газете Mannheimer Morgen.

«Санкции наносят ущерб Германии, а не России»
Член комитета бундестага по защите климата и энергетике Штеффен Котре — об иррациональной политике ЕС и невозможности ФРГ отказаться от газа из РФ

Он отметил, что затраты на выращивание сахарной свеклы и на энергию растут. А по поводу повышения цен на сахар он сказал, что «это видно уже сегодня».

Накануне глава МИД Германии Анналена Бербок обвинила Россию в том, что она якобы использует голод в качестве оружия. Она назвала происходящую ситуацию высоко драматической. По словам главы МИД Германии, Россия пытается переложить вину за резкий рост цен на других, а также блокирует порты в Черном море.

24 июня министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир заявлял, что пик цен на продукты в Германии еще не достигнут, поэтому необходимо выделить дополнительную помощь домохозяйствам с низким уровнем дохода. По его словам, многие производители вынуждены тратить больше денег на оплату энергии, а затем перекладывать затраты на клиентов.

23 июня глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что проблема вывоза зерновых культур с Украины до сих пор остроактуальна из-за решений генсека ООН Антониу Гутерриша. По его словам, организация игнорирует ежедневные объявления РФ о коридорах безопасности и пытается в первую очередь организовать экспорт украинского зерна, а только потом — российского.

В тот же день российский министр подтвердил, что судам с зерном, идущим до Босфора, гарантирована безопасность. Он заверил, что Россия предлагает пути решения кризиса, однако встречает сопротивление со стороны Украины.

17 июня стало известно, что читатели немецкой газеты Die Welt поддержали заявление президента России Владимира Путина о провале антироссийских санкций. Многие комментаторы согласились с тем, что попытки разрушить российскую экономику не увенчались успехом.

15 июня сенатор Алексей Пушков отметил, что поточный метод введения антироссийских санкций не имел эффекта. Это означает, что ограничительные меры были плохо просчитаны, а негативный эффект для самого Запада не был предусмотрен.

С начала российской военной спецоперации по защите Донбасса страны Запада приняли несколько пакетов санкций против Москвы. Они коснулись энергетического сектора, поставок высокотехнологичной и сельскохозяйственной продукции, а также транспортных перевозок. В настоящее время ведется работа над седьмым пакетом санкций ЕС. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022