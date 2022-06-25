Немцев предупредили о значительном повышении цен на сахар. Об этом в субботу, 25 июня, заявил генеральный директор германской корпорации Südzucker, являющейся крупнейшим в Европе производителем сахара и других углеводов, Нильс Перксен в интервью газете Mannheimer Morgen.

Он отметил, что затраты на выращивание сахарной свеклы и на энергию растут. А по поводу повышения цен на сахар он сказал, что «это видно уже сегодня».

Накануне глава МИД Германии Анналена Бербок обвинила Россию в том, что она якобы использует голод в качестве оружия. Она назвала происходящую ситуацию высоко драматической. По словам главы МИД Германии, Россия пытается переложить вину за резкий рост цен на других, а также блокирует порты в Черном море.

24 июня министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир заявлял, что пик цен на продукты в Германии еще не достигнут, поэтому необходимо выделить дополнительную помощь домохозяйствам с низким уровнем дохода. По его словам, многие производители вынуждены тратить больше денег на оплату энергии, а затем перекладывать затраты на клиентов.

23 июня глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что проблема вывоза зерновых культур с Украины до сих пор остроактуальна из-за решений генсека ООН Антониу Гутерриша. По его словам, организация игнорирует ежедневные объявления РФ о коридорах безопасности и пытается в первую очередь организовать экспорт украинского зерна, а только потом — российского.

В тот же день российский министр подтвердил, что судам с зерном, идущим до Босфора, гарантирована безопасность. Он заверил, что Россия предлагает пути решения кризиса, однако встречает сопротивление со стороны Украины.

17 июня стало известно, что читатели немецкой газеты Die Welt поддержали заявление президента России Владимира Путина о провале антироссийских санкций. Многие комментаторы согласились с тем, что попытки разрушить российскую экономику не увенчались успехом.

15 июня сенатор Алексей Пушков отметил, что поточный метод введения антироссийских санкций не имел эффекта. Это означает, что ограничительные меры были плохо просчитаны, а негативный эффект для самого Запада не был предусмотрен.

С начала российской военной спецоперации по защите Донбасса страны Запада приняли несколько пакетов санкций против Москвы. Они коснулись энергетического сектора, поставок высокотехнологичной и сельскохозяйственной продукции, а также транспортных перевозок. В настоящее время ведется работа над седьмым пакетом санкций ЕС. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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