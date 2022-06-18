В Германии согласились со словами Путина о провале антироссийских санкций

Читатели немецкой газеты Die Welt поддержали заявление президента России Владимира Путина о провале антироссийских санкций, сделанное им 17 июня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава государства заявил, что «экономический блицкриг против России» с самого начала не имел шансов на успех, а санкционное давление больше ударило по странам Запада. Многие комментаторы согласились с тем, что попытки разрушить российскую экономику не увенчались успехом.

«К сожалению, там, где он прав, он прав. Мы вредим себе больше, чем ему», — отметил Gaston V.

«Санкции работают очень хорошо. Против нас», — добавил Gabriele H.

«Абсолютная правда. Прежде всего мы наказали себя. Инфляция усиливается из-за нехватки энергии и, как следствие, роста затрат. Частные домохозяйства беднеют, а экономика катится всё дальше и дальше в пропасть», — написал Daniel W.

Читатель под ником Kommander R указал на тот факт, что, когда выступает Путин, видна четкая позиция. Когда же выступает канцлер Германии Олаф Шольц, то четкое «видение будущего» отсутствует.

Комментатор Tor S предположил, что реальная цена санкций будет заплачена через 30 лет, когда Европа вынуждена будет выпрашивать энергоресурсы у России, потому как к этому времени они уже «будут разграблены в других странах».

Ранее, 15 июня, сенатор Алексей Пушков отметил, что поточный метод введения антироссийских санкций не имел эффекта. Это означает, что ограничительные меры были плохо просчитаны, а негативный эффект для самого Запада не был предусмотрен.

В этот же день член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков предположил, что Евросоюз и США снимут санкции против России только при условии тяжелейшей ситуации в социально-экономической сфере. Он заявил, что Запад будет упрямиться до последнего, так как не может признать, что терпит поражение в этом противостоянии.

До этого, 12 мая, президент РФ заявил, что страна успешно справляется с санкциями, а те, кто их вводит, провоцируют глобальный кризис. В то же время глава государства предупредил, что «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для Евросоюза и, прежде всего, беднейших государств мира.

С начала российской военной спецоперации по защите Донбасса страны Запада приняли несколько пакетов санкций против Москвы. Они коснулись энергетического сектора, поставок высокотехнологичной и сельскохозяйственной продукции, а также транспортных перевозок. В настоящее время ведется работа над седьмым пакетом санкций ЕС. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».