Пик цен на продукты в Германии еще не достигнут, поэтому необходимо выделить дополнительную помощь домохозяйствам с низким уровнем дохода. Об этом в четверг, 23 июня, сообщил министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир в интервью газете Der Tagesspiegel.

По его словам, многие производители вынуждены тратить больше денег на оплату энергии, а затем перекладывать затраты на клиентов. Оздемир предложил не только ввести «дополнительные целенаправленные льготы», но и отменить НДС на фрукты и овощи, как того требуют общественные организации.

«Я считаю это правильным, поскольку потребительские расходы играют большую роль, особенно среди бедных, и потому что это также будет способствовать здоровому питанию», — сказал он.

При этом министр выразил опасение, что в правительстве в настоящий момент нет большинства для этого.

Ранее, 19 июня, агентство Bloomberg сообщало, что зарубежные страны испытывают дефицит определенных продуктов из-за неблагоприятной обстановки в мире.

Так, в Австралии наблюдается нехватка салата латука, в Японии, в свою очередь, из продажи пропали салями и лук, в США — попкорн, а в Германии — бутылочное пиво.

Между тем немецкие продовольственные ассоциации 9 мая предупредили жителей Германии о риске нехватки продуктов из-за роста цен на сырье. Соответствующие отраслевые ассоциации предупредили об увеличении цен до 20% для молочных продуктов и до 30% для хлебобулочных изделий.

17 июня стало известно, что читатели немецкой газеты Die Welt поддержали заявление президента России Владимира Путина о провале антироссийских санкций. Многие комментаторы согласились с тем, что попытки разрушить российскую экономику не увенчались успехом.

15 июня сенатор Алексей Пушков отметил, что поточный метод введения антироссийских санкций не имел эффекта. Это означает, что ограничительные меры были плохо просчитаны, а негативный эффект для самого Запада не был предусмотрен.

В этот же день член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков предположил, что Евросоюз и США снимут санкции против России только при условии тяжелейшей ситуации в социально-экономической сфере. Он заявил, что Запад будет упрямиться до последнего, так как не может признать, что терпит поражение в этом противостоянии.

С начала российской военной спецоперации по защите Донбасса страны Запада приняли несколько пакетов санкций против Москвы. Они коснулись энергетического сектора, поставок высокотехнологичной и сельскохозяйственной продукции, а также транспортных перевозок. В настоящее время ведется работа над седьмым пакетом санкций ЕС. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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