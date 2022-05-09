В Германии предупредили о риске нехватки продуктов

Немецкие продовольственные ассоциации предупредили жителей Германии о риске нехватки продуктов из-за роста цен на сырье. Об этом 9 мая в своем эфире сообщил телеканал Das Erste.

Стоимость сырья растет из-за украинского кризиса, вместе с ней повышаются и цены на продукты питания. В этой связи продовольственные ассоциации призывают власти ФРГ, в частности, министра сельского хозяйства и продовольствия Джема Оздемира предпринять необходимые меры.

«В определенный момент вопрос может стоять не о том, сколько стоят ингредиенты для наших продуктов, а о том, сможем ли мы в принципе их получить», — отметил глава Федеральной ассоциации пищевой промышленности Германии Кристиан фон Беттихер.

Соответствующие отраслевые ассоциации предупредили об увеличении цен до 20% для молочных продуктов и до 30% для хлебобулочных изделий.

По словам гендиректора Ассоциации немецких хлебопекарей Даниэля Шнайдера, пищевая промышленность страдает от роста затрат на энергию, сырье и персонал. Затраты на производство хлебобулочных изделий уже выросли на 25-30%, сказал он.

8 мая министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце заявила, что засуха, кризис, вызванный пандемией коронавируса, и ситуация вокруг Украины в комплексе могут усугубить ситуацию с голодом во всем мире. По ее словам, «цены на продукты в мире выросли на треть и находятся на рекордном уровне».

В апреле один из немецких ресторанов начал взимать с посетителей плату за вход. Мера принята на фоне роста цен на продукты и энергоносители. Нововведение действует уже три недели.

25 марта немецкая ассоциация фермеров предупредила о беспрецедентном скачке цен на продукты. По мнению аграриев, отрасль столкнулась с огромным ростом затрат, особенно в области энергии, топлива, удобрений и логистики.

На фоне роста цен на пшеницу, 34% поставок которой приходились на Украину и Россию, Евросоюз также разрешил использовать под посевы те земли, которые ранее не трогали из соображений экологии. Для помощи сельскохозяйственному сектору было выделено порядка €500 млн.

24 марта российский сенатор Андрей Климов заявил, что санкции Евросоюза против России обернутся для стран содружества ростом цен и голодом. По его словам, Россия была одним из основных производителей продуктов питания для части Европы, Северной Африки и Ближнего Востока.