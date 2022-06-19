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Bloomberg заявило о появлении дефицита ряда продуктов в мире

Bloomberg: в Австралии начался дефицит салата, в Японии пропала салями
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Зарубежные страны испытывают дефицит определенных продуктов из-за неблагоприятной обстановки в мире. Об этом 19 июня сообщило агентство Bloomberg.

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Так, в Австралии наблюдается нехватка салата латука, из-за чего повара ресторанов KFC решили добавлять вместо него в бургеры капусту.

В Японии, в свою очередь, из продажи пропали салями и лук, в США — попкорн, а в Германии — бутылочное пиво.

Информация о глобальной нехватке картофеля попала в заголовки СМИ, после того как компания McDonald's была вынуждена приостановить продажу картошки фри в ряде стран из-за проблем с поставками, а в сингапурских ресторанах KFC его заменили вафельной крошкой, пишет агентство.

Автор статьи объясняет это погодными условиями, пандемией коронавируса, а также геополитической обстановкой, сложившейся на фоне украинского кризиса.

Ранее, 17 июня, президент РФ Владимир Путин заявил, что санкционное оружие является обоюдоострым. Он отметил, что счетные потери Евросоюза от санкционной лихорадки на предстоящий год могут превысить $400 млрд, а издержки лягут на плечи граждан и компаний ЕС.

До этого, 17 мая, немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что в США родители столкнулись с острым дефицитом детского молока. Они опасаются, что вскоре им будет нечем кормить своих детей. На фоне возникшего дефицита цены на детское питание сильно подскочили, что не по карману некоторым семьям. В случившемся американцы винят президента США Джо Байдена.

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