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Британцы заявили об усталости от бесконечных выступлений Зеленского

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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
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Обращение президента Украины Владимира Зеленского на проходящем в Англии Гластонберийском музыкальном фестивале было неуместным. К такому мнению пришли читатели братанского издания The Daily Mail.

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Видеообращение Зеленского было продемонстрировано посетителям фестиваля перед выступлением одной из групп накануне, 24 июня. На ролике Зеленский на английском языке призвал участников развлекательного мероприятия «помогать украинским беженцам и распространять правду» о ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Читатели издания негативно отреагировали на речь украинского президента во время концерта, куда люди пришли с целью отдохнуть и повеселиться.

«Я думал, Гластонбери — это музыкальное мероприятие, а не место для встречи с несостоявшимся стендап-комиком», — отметил один из пользователей.

«Зачем вплетать политику в фестиваль? Для подобных вещей есть свое время и место», — написал еще один пользователь.

Многие комментаторы подчеркнули, что в последнее время выступления Зеленского крутят чуть ли не на каждом шагу.

«Отныне вы даже не сможете пойти на музыкальный фестиваль, чтобы отвлечься от подкаста Зеленского», — заметил один из читателей.

«Я хочу пойти на концерт, чтобы послушать музыку, а не подвергаться мегапропаганде», — добавил другой.

«Этому парню нужно что-то делать, он, кажется, появляется повсюду, умоляя и прорицая. Это начинает сильно раздражать», — подчеркнул еще один.

23 июня Зеленский заявил, что усталость от темы ситуации вокруг Украины есть и среди других государств, и внутри регионов самой страны.

15 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что мировая аудитория уже устала от многочисленных выступлений и интервью Зеленского.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Киевские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

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