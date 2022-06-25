Обращение президента Украины Владимира Зеленского на проходящем в Англии Гластонберийском музыкальном фестивале было неуместным. К такому мнению пришли читатели братанского издания The Daily Mail.

Видеообращение Зеленского было продемонстрировано посетителям фестиваля перед выступлением одной из групп накануне, 24 июня. На ролике Зеленский на английском языке призвал участников развлекательного мероприятия «помогать украинским беженцам и распространять правду» о ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Читатели издания негативно отреагировали на речь украинского президента во время концерта, куда люди пришли с целью отдохнуть и повеселиться.

«Я думал, Гластонбери — это музыкальное мероприятие, а не место для встречи с несостоявшимся стендап-комиком», — отметил один из пользователей.

«Зачем вплетать политику в фестиваль? Для подобных вещей есть свое время и место», — написал еще один пользователь.

Многие комментаторы подчеркнули, что в последнее время выступления Зеленского крутят чуть ли не на каждом шагу.

«Отныне вы даже не сможете пойти на музыкальный фестиваль, чтобы отвлечься от подкаста Зеленского», — заметил один из читателей.

«Я хочу пойти на концерт, чтобы послушать музыку, а не подвергаться мегапропаганде», — добавил другой.

«Этому парню нужно что-то делать, он, кажется, появляется повсюду, умоляя и прорицая. Это начинает сильно раздражать», — подчеркнул еще один.

23 июня Зеленский заявил, что усталость от темы ситуации вокруг Украины есть и среди других государств, и внутри регионов самой страны.

15 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что мировая аудитория уже устала от многочисленных выступлений и интервью Зеленского.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Киевские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».