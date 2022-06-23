Зеленский признал усталость в регионах Украины от темы спецоперации России

Усталость от темы спецоперации России в Донбассе есть и среди других государств, и внутри регионов Украины. Об этом 23 июня заявил украинский лидер Владимир Зеленский в видеообращении к студентам Израиля.

«Люди забывают, и в других государствах есть усталость <...>, также и на Украине те, кто не попадает под обстрелы, они забывают, что нужно делать», — сказал он.

22 июня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что, несмотря на угрозы усталости от украинского кризиса, необходимо продолжать поддерживать эту страну.

17 июня глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что недавние призывы глав ряда стран к компромиссу в переговорах с Россией стали побочным продуктом растущей усталости.

Предполагать, что Украина пожертвует своим народом, территорией и суверенитетом в обмен на номинальный мир, нереалистично, подчеркнул дипломат.

РФ продолжает специальную операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В регионе обострилась обстановка в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных, после этого власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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