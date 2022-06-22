Джонсон увидел «угрозу усталости» в мире от темы Украины

Несмотря на угрозы усталости от украинского кризиса, необходимо продолжать поддерживать эту страну. Об этом заявил в среду, 22 июня, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью для Süddeutsche Zeitung.

«В мире есть угроза усталости от украинского конфликта. Рост цен на энергетику и продукты, растущая инфляция — всё это сказывается на стойкости людей», — сказал он.

Но при этом Джонсон подчеркнул, что Запад продолжит помогать Украине.

Он также добавил, что не может «навязать свои взгляды», так как в сложившейся ситуации только жители страны должны решать «что они хотят делать».

18 июня Джонсон также сказал, что ощущает беспокойство от того, что по всему миру начинает появляться небольшая усталость от темы об Украине. Он отметил, что очень важно показать, что Лондон рядом с Киевом в долгосрочной перспективе, и предоставить Украине стратегическую устойчивость, в которой страна нуждается.

17 июня Джонсон прибыл в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе переговоров он предложил, в частности, запустить учебную программу для украинских сил, с возможностью обучения до 10 тыс. солдат каждые 120 дней.

15 июня глава минобороны Британии Бен Уоллес в ходе пресс-конференции в Осло сообщил о рассмотрении Великобританией возможности отправки Украине дополнительных противокорабельных ракет помимо уже обещанного оружия.

РФ продолжает специальную операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В регионе обострилась обстановка в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных, после этого власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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