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Глава ЕК исключила возвращение Евросоюза к нормальным отношениям с Путиным

Глава ЕК Фон дер Ляйен: для нас невозможно вернуться к нормальным отношениям с Путиным
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Фото: TASS/EPA/STEPHANIE LECOCQ
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Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен исключила нормализацию отношений Евросоюза с президентом России Владимиром Путиным. Об этом она заявила в ходе саммита ЕС 24 июня.

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Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов — о взаимоотношениях с Брюсселем, новом пакете санкций и потенциальном вступлении Украины в Евросоюз

«Мы ввели шесть пакетов санкций, которые серьезно подрывают российскую экономику, всё сильнее и сильнее с течением времени. Поэтому для нас невозможно вернуться к нормальным отношениям с Путиным», — сказала фон дер Ляйен в эфире канала «Украина 24».

Ранее постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявлял о кризисе отношений России и ЕС. 21 июня он рассказал об их деградации, 16 июня — о самой низкой точке взаимоотношений.

20 июня МИД Эстонии рассказал о планах принять седьмой пакет антироссийских санкций. По словам и.о. главы ведомства Андреса Суття, в новый комплекс мер могут быть включены ограничения на энергетику.

17 июня в ЕС назвали условие для снятия с России всех санкций. Это произойдет в случае прекращения российской стороной спецоперации по защите мирного населения Донбасса, сообщили СМИ. Также потребуется вывод всех войск и техники с территории Украины. В условия входит сохранение суверенитета и территориальной целостности Украины, а также полная остановка «попыток создать новую реальность в Донбассе с политической точки зрения».

ЕС принял уже шесть пакетов санкций против РФ. Последний из них включил в себя отключение от SWIFT трех российских и одного белорусского банков, а также частичное эмбарго на нефть, распространяющееся на импорт российской нефти по морю. Запрет на импорт сырой нефти из России в Евросоюз начнет действовать через полгода после введения шестого пакета санкций. ЕС также усилил ограничения на экспорт химикатов и высоких технологий в Россию и расширил перечень граждан РФ, попадающих под санкции.

15 апреля первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил «Известиям», что все последние годы отношения между Россией и Евросоюзом не развивались, несмотря на попытки РФ.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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