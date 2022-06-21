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Чижов отметил деградацию в отношениях РФ и ЕС

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Фото: РИА Новости/Владимир Сергеев
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Отношения России и Евросоюза продолжают деградировать. Об этом «Известиям» заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов. По его словам, для того, чтобы диалог вышел на новую траекторию, Брюссель должен пересмотреть свою позицию в отношении России.

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«Мой им сигнал, периодически я его транслирую, что прежде чем сжигать оставшиеся мосты, подумайте, что строить мосты намного сложнее, — заметил дипломат. — Не все мосты сожжены. Но большинство. Во всяком случае, возврата к business as usual не будет, этого не может быть. Это понимаем мы, и это понимают они. Значит, это будет новая система взаимоотношений, которую еще предстоит создать».

Ее, по словам дипломата, можно будет создать только на основе равноправного сотрудничества.

«Пока они считают Россию оппонентом, противником, о каком сотрудничестве может идти речь», — добавил он.

Между тем Владимир Чижов также поделился мнением по поводу потенциального вступления Украины в Евросоюз.

«Был Евросоюз, экономическое объединение, со временем которое приобрело политическое измерение, претендовавшее на стратегическую автономию. Но за последнее время он деградировал до уровня вспомогательного военного блока, вспомогательного к НАТО. Так что это совсем другой Евросоюз. И, естественно, мы процесс расширения Евросоюза считаем негативным, как враждебный, по сути дела, в адрес российских национальных интересов», — считает он.

Владимир Чижов также в интервью «Известиям» высказался относительно расширения НАТО, российско-украинских переговорах и санкционной политике Брюсселя.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Пока РФ считают противником, о каком сотрудничестве может идти речь»

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