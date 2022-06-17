В ЕС назвали условия для снятия всех санкций с России

Европейский союз (ЕС) может отменить введенные против Москвы санкции в случае прекращения российской стороной спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Об этом в пятницу, 17 июня, пишет «РИА Новости» со ссылкой на высокопоставленного европейского источника.

Он указал, что рестрикции будут отменены в случае прекращения спецоперации, вывода всех войск и военной техники с Украины. В условия также входит сохранение суверенитета и территориальной целостности Украины, а также полная остановка «попыток создать новую реальность в Донбассе с политической точки зрения».

Кроме того, что для снятия антироссийских санкций Россия должна прекратить «все действия против безопасности Украины, ЕС и Европы в целом», передает «Газета.Ru».

15 июня член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков рассказал «Известиям», что ЕС и США снимут санкции против России при условии тяжелейшей ситуации в социально-экономической сфере, однако упрямиться всё равно будут до последнего.

ЕС принял уже шесть пакетов санкций против РФ. Последний из них включил в себя отключение от SWIFT трех российских банков, а также частичное эмбарго на нефть, распространяющееся на импорт по морю. Запрет на импорт сырой нефти из России в Евросоюз начнет действовать через полгода после введения шестого пакета санкций. ЕС также усилил ограничения на экспорт химикатов и высоких технологий в Россию и расширил перечень граждан РФ, попадающих под санкции.

Известно, что в настоящее время ведется работа над седьмым пакетом санкций ЕС. По словам замглавы МИД Польши Павла Яблоньского, в нем пойдет речь о газовом эмбарго.

Еще 12 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что страна успешно справляется с санкциями, а те, кто их вводит, провоцируют глобальный кризис. Глава государства предупредил, что «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для Евросоюза и беднейших государств мира.

Западные страны начали ужесточать санкции против Москвы на фоне проведения Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля.

Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».