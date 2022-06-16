Чижов заявил о самой низкой точке отношений РФ и ЕС за всю историю

Отношения России и Евросоюза (ЕС) находятся на самой низкой точке за всю историю существования ЕС. Об этом в четверг, 16 июня, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в ходе сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Что касается наших отношений, то они на низшей точке за всё время не только моей работы (на посту постпреда. — Ред.), но и вообще за всё время их существования. Конечно, мы не хлопаем дверью, но и они тоже побаиваются хлопать дверью, потому что, как ни крути, но Евросоюз остается нашим крупнейшим торгово-экономическим партнером», — отметил он.

Чижов также заявил, что профессиональный уровень представителей руководства стран ЕС заметно снизился за последние годы. По его словам, новое поколение лидеров ЕС готово отказаться не только от национальных корней, но и поступиться идеалами основателей евроинтеграции.

Днем ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил «Известиям», что Евросоюз будет искать возможность для введения новых санкции против РФ, однако с каждым разом это становится всё сложнее.

ЕС принял уже шесть пакетов санкций против РФ. Последний из них включил в себя отключение от SWIFT трех российских и одного белорусского банков, а также частичное эмбарго на нефть, распространяющееся на импорт российской нефти по морю. Запрет на импорт сырой нефти из России в Евросоюз начнет действовать через полгода после введения шестого пакета санкций. ЕС также усилил ограничения на экспорт химикатов и высоких технологий в Россию и расширил перечень граждан РФ, попадающих под санкции.

15 апреля первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил «Известиям», что все последние годы отношения между Россией и Евросоюзом не развивались, несмотря на попытки РФ.

Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла о саморазрушительных последствиях санкций. Отмечалось, что санкции вредят прежде всего жителям самих стран Евросоюза, а Россия достойно выдержит ограничения.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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