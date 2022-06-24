Доследственная проверка начата в связи со смертью Юрия Шатунова

В отношении врачей, которые не смогли спасти жизнь солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова, проводится доследственная проверка. Как стало известно РЕН ТВ в пятницу, 24 июня, сотрудников Домодедовской скорой помощи, находящейся в подчинении у минздрава Московской области, подозревают в преступной халатности, повлекшей смерть пациента (ст. 293 УК РФ.)

Источник телеканала в медицинских кругах рассказал, что правоохранительные органы заинтересовала информация о том, что в диспетчерской фактически отказали друзьям Шатунова, изначально пытавшимся вызвать скорую помощь домой.

«Кроме того, на записи (с камер наблюдения. — Ред.) видно и другие нарушения. Например, вызывает вопросы то, что скорая забрала пациента с обширным инфарктом (из медучреждения, куда он поступил самотеком. — Ред.) только почти через полчаса. Также есть вопросы и к качеству оказания помощи, например, к тому, что перевозили пациента без капельницы и так далее», — сказал собеседник РЕН ТВ.

Накануне директор Шатунова Аркадий Кудряшов заявил «Известиям», что, когда музыканту стало плохо, друзья попытались вызвать для него скорую помощь, но та ехать фактически отказалась.

«Скорая вообще не ехала. (…) [Изначально] вызвали домой. Чтобы ускорить, мы стали говорить, что делать. Дежурный говорит — если можно, сами везите, потому что долго будете ждать», — говорил он.

После этого друзья сами довезли музыканта до ближайшего медицинского пункта, который находится в селе Растунове. Там на фоне ухудшения состояния было решено перевезти его в Домодедовскую ЦРБ. При этом Кудряшов обратил внимание на тот факт, что непосредственно в машине «скорой» певцу помощи не оказывали. По его словам, только когда Шатунов начал умирать, ему попытались сделать массаж сердца, но дефибриллятор никто не использовал.

Источник «Известий» также рассказал, что из-за невыезда скорой помощи к Шатунову было потеряно 40 минут. Он утверждает, что друзья музыканта связались с диспетчерской 22 июня в 23:27 и сказали, что «у человека плохо с сердцем». Им ответили, что машин нет, и фактически отказали в выезде скорой.

При этом Московская областная станция скорой медицинской помощи распространила 24 июня заявление, в котором опровергла слова Кудряшова. Там утверждают, что звонивший в разговоре с диспетчером якобы не хотел вызывать «скорую», а уточнял, где находится ближайшая больница. Кроме того, там настаивают, что в Растуновскую больницу карета скорой, которая должна была доставить Шатунова в Домодедовскую ЦРБ, приехала спустя три минуты после вызова.

Звезда 1980–1990-х годов Юрий Шатунов умер 23 июня в возрасте 48 лет. Причиной смерти музыканта стала острая сердечная недостаточность. Похороны состоятся 28 июня на Троекуровском кладбище 28 июня. По информации источника, близкие решили кремировать музыканта.