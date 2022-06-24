Аналитик оценил ситуацию с властью в США после фотографии Байдена со шпаргалкой

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин назвал в пятницу, 24 июня, оплошностью и неподготовленностью то, что президент США Джо Байден на одной из встреч случайно перевернул и показал всем присутствующим написанную его сотрудниками шпаргалку.

«Байден не то что не помнит, как себя вести, он не помнит, как зовут некоторых членов его семьи. Это лишний раз демонстрирует, что он не имеет отношения к прямому управлению США. Это доказательство того, что страной управляет несменяемая бюрократия, номенклатура, которая засела в основных секторах американской государственной машины», — выразил мнение аналитик в беседе с RT.

Политолог назвал Байдена лишь вывеской, да и то не самой удачной. Также Блохин выразил уверенность в том, что никто не предполагал, что он будет идти на два срока.

«Задача его — создать основу для победы Камалы Харрис, нынешнего вице-президента. Ее победа будет зависеть от того, насколько эффективным будет президентство Байдена, а эффективностью не пахнет — кризис, критика, стратегические просчеты по многим направлениям. Я думаю, что сам Байден — символ системного кризиса американской сверхдержавы», — заключил он.

Накануне Байден на одном из мероприятий случайно перевернул и продемонстрировал публике карточку с подробными инструкциями поведения, подготовленную его сотрудниками, сообщается на сайте kp.ru.

В частности, главе Белого дома предписали «войти в зал Рузвельта» и поздороваться с участниками встречи, а после «занять свое место». Также Байдену рекомендовали ограничить время выступления «двумя минутами», уточняет телеканал «Звезда». Снимок шпаргалки был сделан на совещании американского лидера ветроэнергетике с губернаторами, профсоюзными лидерами и представителями частных компаний.

При этом бывшая сотрудница Белого дома Ханна Хэнкинс рассказала телеканалу Fox News, что это стандартный формат, который используется политиками и государственными чиновниками на публичных мероприятиях. По ее словам, бывший американский лидер Барак Обама использовал аналогичный формат во время своего президентства.

18 июня Байден упал с велосипеда при попытке приблизиться к журналистам и людям, собравшимся в национальном парке Gordons Pond. Позднее американский лидер посетил церковь Сент-Эдмонд в центре города Рехобот-Бич. Репортеры засыпали его вопросами о состоянии здоровья. Вместо ответов он сделал три прыжка вперед и проследовал к автомобилю.

До этого в пригороде Сиэтла глава Белого дома посетил колледж «Грин Ривер». Он выступил с речью, после чего помахал в зал рукой, развернулся и протянул ладони в приветственном жесте в пустоту.

Ранее, в апреле, подобным жестом Джо Байден завершил выступление в Гринсборо, Северная Каролина. После благословения слушателей фразой «Да благословит вас всех Бог» он обернулся и подал руку пустоте.

15 июня сообщалось, что рейтинг общественного одобрения Байдена снижается третью неделю подряд, он опустился до 39%. Уточнялось, что этот показатель приближается к самому низкому значению за всё время его пребывания на посту президента. По данным опроса, не одобряют работу Байдена свыше половины жителей США. Таким мнением поделились 56% опрошенных.