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Аналитик оценил ситуацию с властью в США после фотографии Байдена со шпаргалкой

Аналитик Блохин назвал Байдена лишь вывеской после фотографии со шпаргалкой
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Фото: Global Look Press/Shawn Thew - Pool via CNP
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Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин назвал в пятницу, 24 июня, оплошностью и неподготовленностью то, что президент США Джо Байден на одной из встреч случайно перевернул и показал всем присутствующим написанную его сотрудниками шпаргалку.

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«Байден не то что не помнит, как себя вести, он не помнит, как зовут некоторых членов его семьи. Это лишний раз демонстрирует, что он не имеет отношения к прямому управлению США. Это доказательство того, что страной управляет несменяемая бюрократия, номенклатура, которая засела в основных секторах американской государственной машины», — выразил мнение аналитик в беседе с RT.

Политолог назвал Байдена лишь вывеской, да и то не самой удачной. Также Блохин выразил уверенность в том, что никто не предполагал, что он будет идти на два срока.

«Задача его — создать основу для победы Камалы Харрис, нынешнего вице-президента. Ее победа будет зависеть от того, насколько эффективным будет президентство Байдена, а эффективностью не пахнет — кризис, критика, стратегические просчеты по многим направлениям. Я думаю, что сам Байден — символ системного кризиса американской сверхдержавы», — заключил он.

Накануне Байден на одном из мероприятий случайно перевернул и продемонстрировал публике карточку с подробными инструкциями поведения, подготовленную его сотрудниками, сообщается на сайте kp.ru.

В частности, главе Белого дома предписали «войти в зал Рузвельта» и поздороваться с участниками встречи, а после «занять свое место». Также Байдену рекомендовали ограничить время выступления «двумя минутами», уточняет телеканал «Звезда». Снимок шпаргалки был сделан на совещании американского лидера ветроэнергетике с губернаторами, профсоюзными лидерами и представителями частных компаний.

При этом бывшая сотрудница Белого дома Ханна Хэнкинс рассказала телеканалу Fox News, что это стандартный формат, который используется политиками и государственными чиновниками на публичных мероприятиях. По ее словам, бывший американский лидер Барак Обама использовал аналогичный формат во время своего президентства.

18 июня Байден упал с велосипеда при попытке приблизиться к журналистам и людям, собравшимся в национальном парке Gordons Pond. Позднее американский лидер посетил церковь Сент-Эдмонд в центре города Рехобот-Бич. Репортеры засыпали его вопросами о состоянии здоровья. Вместо ответов он сделал три прыжка вперед и проследовал к автомобилю.

До этого в пригороде Сиэтла глава Белого дома посетил колледж «Грин Ривер». Он выступил с речью, после чего помахал в зал рукой, развернулся и протянул ладони в приветственном жесте в пустоту.

Ранее, в апреле, подобным жестом Джо Байден завершил выступление в Гринсборо, Северная Каролина. После благословения слушателей фразой «Да благословит вас всех Бог» он обернулся и подал руку пустоте.

15 июня сообщалось, что рейтинг общественного одобрения Байдена снижается третью неделю подряд, он опустился до 39%. Уточнялось, что этот показатель приближается к самому низкому значению за всё время его пребывания на посту президента. По данным опроса, не одобряют работу Байдена свыше половины жителей США. Таким мнением поделились 56% опрошенных.

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