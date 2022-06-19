Байден после падения с велосипеда попрыгал около церкви

Американский президент Джо Байден доказал репортерам, что утреннее падение с велосипеда никак на нем не отразилось. При выходе из церкви вечером 18 июня вместо ответа на вопрос о самочувствии он попрыгал на месте.

Как только Байден вышел из церкви Сент-Эдмонд в центре города Рехобот-Бич после посещения мессы, репортеры засыпали его вопросами о состоянии здоровья. Вместо ответов он сделал три прыжка вперед и проследовал к автомобилю.

Ранее в этот день президент США упал с велосипеда при попытке приблизиться к журналистам и людям, собравшимися в национальном парке Gordons Pond.

Прошло около 10 секунд, прежде чем ему помогли подняться несколько агентов Секретной службы. Байден заверил репортеров, что с ним всё хорошо и объяснил, что, при попытке слезть с велосипеда он зацепился ботинками и упал. Его супруга не видела инцидента, так как обогнала главу Белого дома и уехала вперед.

«Как сказал президент, его нога зацепилась за педаль, когда он пытался спешиться. С ним всё в порядке. Никакой медицинской помощи не требуется. Президент с нетерпением ждет возможности провести остаток дня со своей семьей», — цитирует Daily Mail одного из чиновников Белого дома.

Ранее в этот день бодрая пробежка Байдена по газону попала на видео и удивила интернет-пользователей. Президент ни разу не споткнулся и не упал на пути к трапу вертолета, который накануне, в пятницу, доставил его и первую леди отмечать 45-ю годовщину свадьбы на курорт Рехобот-Бич (штат Делавэр).