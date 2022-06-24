Байден случайно показал свою шпаргалку для мероприятий

Президент США Джо Байден на одном из мероприятий случайно перевернул и продемонстрировал публике карточку с подробными инструкциями поведения, которую подготовили его сотрудники. Об этом 23 июня сообщило издание New York Post.

В частности, главе Белого дома предписали «войти в зал Рузвельта» и поздороваться с участниками встречи, а после «занять свое место». Также Байдену рекомендовали ограничить время выступления «двумя минутами». Снимок шпаргалки был сделан на совещании американского лидера ветроэнергетике с губернаторами, профсоюзными лидерами и представителями частных компаний.

При этом бывшая сотрудница Белого дома Ханна Хэнкинс рассказала телеканалу Fox News, что это стандартный формат, который используется политиками и государственными чиновниками на публичных мероприятиях. По ее словам, бывший американский лидер Барак Обама использовал аналогичный формат во время своего президентства.

18 июня Байден упал с велосипеда при попытке приблизиться к журналистам и людям, собравшимся в национальном парке Gordons Pond. Позднее американский лидер посетил церковь Сент-Эдмонд в центре города Рехобот-Бич. Репортеры засыпали его вопросами о состоянии здоровья. Вместо ответов он сделал три прыжка вперед и проследовал к автомобилю.

До этого в пригороде Сиэтла глава Белого дома посетил колледж «Грин Ривер». Он выступил с речью, после чего помахал в зал рукой, развернулся и протянул ладони в приветственном жесте в пустоту.

Ранее, в апреле, подобным жестом Джо Байден завершил выступление в Гринсборо, Северная Каролина. После благословения слушателей фразой «Да благословит вас всех Бог» он обернулся и подал руку пустоте.

15 июня сообщалось, что рейтинг общественного одобрения Байдена снижается третью неделю подряд, он опустился до 39%. Уточнялось, что этот показатель приближается к самому низкому значению за всё время его пребывания на посту президента. По данным опроса, не одобряют работу Байдена свыше половины жителей США. Таким мнением поделились 56% опрошенных.