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В Минфине назвали санкции против России финансовой ядерной бомбой

Замминистра финансов Моисеев: санкции против России стали финансовой ядерной бомбой
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Фото: REUTERS/Hannah McKay
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Против России была применена финансовая ядерная бомба, Запад применил против Москвы беспрецедентные меры, но экономика выстояла. Об этом 23 июня заявил замминистра финансов Алексей Моисеев в ходе заседания комитета Госдумы по финансовому рынку в Чебоксарах.

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По его словам, Россия сохранила макроэкономическую стабильность и работоспособность финансовой структуры. Как напомнил Моисеев, президент США Джо Байден прогнозировал весной 200 рублей за $1, но план провалился.

«Поэтому, конечно, это совместная заслуга Государственной думы, федеральных денежных властей, региональных властей», — продолжил замминистра.

Как он обратил внимание на то, что за исключением кредитования все показатели работы финсистемы стабильны.

У России впервые с 1990-х годов появилась возможность построить суверенную финансовую систему, независимую от Запада в плане источников финансирования, заключил он.

В это же день глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что создание преград для России по обслуживанию внешнего госдолга нужно для объявления дефолта стране. Последствия этого решения для мировой финансовой системы означают, что прежнего доверия к западным финансовым институтам уже не будет. Министр подчеркнул, что реальных оснований для дефолта нет.

22 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия активно занимается переориентацией экономических потоков на надежных партнеров. 17 июня он напомнил, что открытость является одним из ключевых принципов развития российской экономики. Глава государства подчеркнул, что Россия никогда не пойдет по пути самоизоляции.

14 июня представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Россия сохранит различные форматы интеграции с дружественными странами, продолжит торговые и инвестиционные обмены.

Песков также указал, что нелегкую экономическую ситуацию, в которой сейчас находится Россия из-за западных санкций, стоит рассматривать как стимул для поисков новых путей взаимодействия с дружественными странами. Он уточнил, что Россия намерена развивать экономическое сотрудничество на многих направлениях, включая Латинскую Америку и Запад.

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