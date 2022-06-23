Минфин РФ указал на отсутствие доверия западным финструктурам

Создание преград для России по обслуживанию внешнего госдолга нужно для объявления дефолта стране, последствия этого решения для мировой финансовой системы означают, что прежнего доверия к западным финансовым институтам уже не будет. Об этом 23 июня заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

«Заявить можно, что угодно и ярлык попытаться повесить. Но все, кто разбираются, понимают, что никакой это не дефолт», — отметил министр.

По его словам, сложившаяся ситуация выглядит как фарс, непонятна цель доведения ее до абсурда.

«Если цель в том, чтобы начать обращать взыскание на замороженные резервы, то Минфин России с самого начала был готов «выкупать» у Банка России остатки на заблокированных счетах и расплачиваться ими с инвесторами», — сказал Силуанов.

Однако страны Запада отказали Москве в этом.

Министр добавил, что если на дипломатические активы России будет наложено взыскание, то это равноценно разрыву дипотношений и прямому конфликту. Возникнет другой мир с новыми правилами, реагировать России придется иначе, и не в правовом поле, подчеркнул финансист.

«В данной ситуации «дефолтом» было бы правильно признать отказ иностранных финансовых посредников от исполнения своих обязательств. Это наносит урон деловой репутации западных финансовых институтов», — добавил он.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств по внешнему валютному долгу страны. Мера позволяет, в частности, временно выплачивать госдолг в рублях. Они будут считаться «исполненными надлежащим образом» вне зависимости от позиции тех, кому они предназначены.

25 мая Минфин России подтвердил готовность продолжать обслуживание и погашение долговых обязательств, но делать это в валюте РФ с возможностью последующей конвертации рублей в оригинальную валюту обязательства. Об этом было сказано после того, как минфин США сообщил об отказе продлить лицензию, позволявшую России производить выплаты для обслуживания внешнего долга.

18 мая министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что страна не будет объявлять дефолт по долгу, поскольку сможет заплатить в рублях, если структуры Запада будут закрыты. 27 мая он заверил, что заявления Запада о дефолте в РФ являются недействительными.