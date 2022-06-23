Военный эксперт допустил блокаду Литвы для транзита в Калининград

В ответ на запрет Вильнюса на транзит через свою территорию определенных грузов в Калининградскую область Москва и Минск могут устроить блокаду Литве. Об этом заявил 22 июня военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с порталом «Украина.ру».

«Если у нас есть рычаги, обращаться к Белоруссии, использовать свои возможности, чтобы полностью Литва оказалась в такой же блокаде, которую устраивают российскому Калининграду с точки зрения экономики», — сказал он.

По словам Кнутова, ответные экономические меры со стороны России способны принудить Литву обратиться к Западу, который, по мнению историка, и стоит за введением запрета на транзит товаров, разрешить «какие-то действия в отношении возможности перевозки грузов российских».

Ранее в этот день руководитель калининградского регионального агентства по международным и межрегиональным связям Алла Иванова заявила о трех дипломатических вариантах решения вопроса по транзиту через Литву. Первые два способа, по ее мнению, должны быть связаны с внесением изменений в санкционный документ, в качестве третьего Иванова предложила направить разъяснения в таможенные органы Литвы о неприменении действия статей, введенных последними тремя пакетами санкций, к калининградскому транзиту товаров.

Как сообщил президент Литвы Гитанас Науседа, Литва готова к тому, что Россия может отключить ее от энергосистемы в ответ на запрет транзита грузов в Калининградскую область. Также Науседа сообщил о готовности Вильнюса увеличить список запрещенных в рамках грузоперевозок товаров по мере расширения санкций Евросоюза против РФ.

О том, что ответные меры России на запрет транзита товаров в Калининград через территорию Литвы будут практическими, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

20 июня был опубликован список товаров, запрещенных для транзита. В частности, в него вошли продукция из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиации или космической промышленности и технологические установки для сжижения природного газа. Кроме того, в список попали чистопородные лошади, спиртные напитки, сигареты, парфюмерия, посуда из фарфора и ювелирные изделия.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Его ввели в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Евросоюза. Запрет касался транзита железнодорожным транспортом, но Литва также распространила его на грузовые авто.

По мнению представителя Кремля Дмитрия Пескова, запрет Литвы на транзит товаров в Калининградскую область является «нарушением всего и вся». Он отметил, что решение Литвы — «это элемент блокады».

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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