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В Литве заявили о готовности к ответу России на запрет транзита в Калининград

Президент Литвы Науседа: Вильнюс готов, что Москва отключит его от БРЭЛЛ
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Фото: РИА Новости/Михаил Голенков
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Литва готова к тому, что Россия может отключить ее от энергосистемы в ответ на запрет транзита грузов в Калининградскую область. Об этом 22 июня сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.

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«Мы готовы и готовы к недружественным действиям со стороны России, таким как отключение от системы БРЭЛЛ (электрическое кольцо РФ, Белоруссии, Эстонии, Латвии и Литвы. — Ред.) или другим», — заявил он в интервью Reuters.

Также Науседа сообщил о готовности Вильнюса увеличить список запрещенных в рамках грузоперевозок товаров по мере расширения санкцией Евросоюза против РФ.

«Мы с нетерпением ждем реализации следующих этапов санкций, и было бы очень хорошо, если бы Еврокомиссия разъяснила российским властям их содержание. Это могло бы снять часть нынешней напряженности, которая не отвечает интересам ни Евросоюза, ни России», — сказал президент Литвы.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ответные меры России будут практическими. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил ведение работы над ответными мерами, однако подробности раскрывать не стал.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Его ввели в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Евросоюза. Запрет касался транзита железнодорожным транспортом, но Литва также распространила его на грузовые авто.

20 июня был опубликован список товаров, запрещенных для транзита. В частности, в него вошли продукция из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиации или космической промышленности и технологические установки для сжижения природного газа. Кроме того, в список попали чистопородные лошади, спиртные напитки, табачная продукция, парфюмерия, посуда из фарфора и ювелирные изделия.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что в качестве ответной меры на ограничение Литвой транзита может встать вопрос денонсации соглашений России с Евросоюзом.

В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что блокады Калининграда якобы нет, а Литва выполняет санкции ЕС. Он указал, что перевозки пассажиров и товаров не из санкционного списка между Калининградом и другими регионами России продолжаются.

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